Congiure? Appello alla “Trinità”, che veda e provveda…

E magari con la luce dello Spirito Santo, se gli uomini non sono stati ancora illuminati lungo quella via Pretoria che a Potenza conduce alla chiesa della Santissima Trinità, che ha custodito gran parte della vicenda della studentessa Elisa Claps, uccisa 30 anni fa e ritrovata cadavere dopo 17 anni nel sottotetto dell’edificio sacro. Un luogo sul quale, per quel fatto di sangue, diventato negli anno oggetto di discordia tra la famiglia della giovane che chiede di conoscere la ”verità” su quanto accaduto alla giovane. Quel ” chi sapeva ha taciuto” risuonato negli anni ,e rimasto senza risposte, ha portato al muro contro muro, senza che si siano fatti passi avanti sulla strada della pacificazione, della quale ha bisogno la stessa comunità potentina come abbiamo scritto nel servizio sulla fiction “Don Marcello (Carlo De Ruggieri) e il caso Claps, un ruolo di denuncia e comprensione” https://giornalemio.it/cinema/don-marcello-carlo-de-ruggieri-e-il-caso-claps-un-ruolo-di-denuncia-e-comprensione/ Don Marcello (Carlo De Ruggieri) e il caso Claps, un ruolo di denuncia e comprensione. Serve del tempo e una mediazione in campo neutro, guardandosi negli occhi e con una mano sul cuore e sull’anima. Pasquale Tucciariello, che si è già espresso sulla dura contestazione a mons Salvatore Ligorio, fa riferimento alla Congiura dei Pazzi della Pasqua del 1478 a Firenze. Vicende diverse. Esasperare gli animi servono a poco, perchè ”sangue chiama sangue” come ricorda un antico adagio, ispirato al buon senso. Serve,piuttosto, parlare di verità riconoscendo, laddove ci sono, gli errori commessi. La via del perdono e della pace, piaccia o no, passa da qui..



LE RIFLESSIONI DI PASQUALE TUCCIARIELLO

La Congiura dei Pazzi. La SS. Trinità di Potenza e il Duomo di Firenze.Il 26 Aprile 1478, domenica di Pasqua, nel Duomo di Firenze, vengono accoltellati da esponenti della famiglia dei Pazzi due rampolli della borghesia fiorentina, Giuliano e Lorenzo dei Medici. Il primo muore e Lorenzo pur ferito riesce a scappare in sacrestia protetto da persone amiche. Una di queste paga con la sua vita, accoltellato egli pure. Fatti di sangue in quella chiesa di Firenze. Lorenzo, sfuggito alla morte, intellettuale e mecenate, farà grande Firenze. E viene ricordato nei libri di storia come Lorenzo il Magnifico.Fatti di sangue sono avvenuti anche nella chiesa della SS. Trinità di Potenza dove viene ritrovato il cadavere di Elisa Claps per vicende note e per vicende delle quali mancano certezze. Si è che ora, la piazza agitata da Libera indirizza ai danni dell’arcivescovo mons. Ligorio (innocente come Cristo) e dei presbiteri presenti alla cerimonia (innocenti anch’essi), volgarità e ingiurie (Vergogna! Assassini! Bastardi!) oltre a sputi ai non molti fedeli che avevano partecipato alla messa.Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia invece rincara la dose: chiede l’abbattimento della chiesa SS. Trinità. E magari per “par condicio” chiederanno anche l’abbattimento del Duomo di Firenze. Dalla padella (Libera) alla brace (Forza Italia).E tra un po’ verranno a chiederci i voti.

Pasquale Tucciariello



La congiura dei Passi dipinto realizzato da Stefano Ussi