Tra gli effetti collaterali del covid19 c’è anche spazio per una guerra tra poveri. E’ quella che ci sembra essere alla base della nota che pubblichiamo a seguire con cui ConfGuide-GTA si scaglia contro le imminenti Giornate FAI di Primavera per l’utilizzo di studenti in qualità di ciceroni, quindi di guide abusive.

Che la FAI realizzi le sue iniziative a sostegno della valorizzazione del patrimonio storico architettonico con il coinvolgimento degli istituti scolastici del posto non è una novità ed è sempre stata una cosa considerata positivamente.

Ora, invece, che la crisi ha quasi annullato le possibilità lavorative delle “guide ufficiali” queste ultime provano a marcare il proprio territorio di azione attaccandosi anche alle bricciole che possono cadere dagli scarsi panieri di benemerite associazioni come la FAI.

Condivisibili le ragioni del disagio lavorativo, forse l’obiettivo contro cui sparare non è stato scelto bene.

Ma ecco a seguire il testo integrale della nota inviata da ConfGuide-Confcommercio Matera- GTA Basilicata, oltre che alla FAI anche alle istituzioni che sostengono la iniziativa di quest’ultima chiedendo loro di “ritirare formalmente l’adesione a questa iniziativa”, minacciando anche di riservarsi “ di segnalare l’attività abusiva alle autorità preposte al controllo.”

E’ querra dichiarata, dunque: “ alla sleale e abusiva concorrenza delle associazioni di volontariato, che mostrano una disarmante mancanza di sensibilità.”

FAI – Delegazione di Matera

Comune di Matera

Provincia di Matera

Regione Basilicata

Arcidiocesi di Matera-Irsina

Confindustria Basilicata

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera

Museo Nazionale di Matera

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici – DiCEM – Università degli Studi della Basilicata

Spett.li Enti e Istituzioni,

apprendiamo con turbamento dell’iniziativa organizzata, col vostro supporto, dal FAI Fondo Ambiente Italiano nell’ambito delle “Giornate FAI di Primavera” (15-16 Maggio p.v.) dal titolo “Una passeggiata nella storia di Matera”, nel corso della quale si organizzano visite guidate condotte da studenti del Corso di Studi di Architettura e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici nei Sassi e nel centro storico di Matera.

Ci preme segnalare che lo svolgimento di visite guidate, specie se dietro un contributo economico, che sia volontario o “minimo e suggerito”, come furbescamente indicato dal FAI, è possibile solo e unicamente da chi è in possesso di un’abilitazione alla professione di Guida Turistica, professione regolamentata e normata da leggi dello stato e regionali molto precise. Non basta dunque leggere qualche testo (né possedere una laurea o un

dottorato) per condurre visite guidate.

Al di là degli aspetti legali, inoltre, troviamo che affidare a volontari il compito di organizzare un itinerario turistico e di gestire l’accoglienza dei visitatori e il servizio di visita guidata mortifichi le guide turistiche abilitate che, dopo aver faticosamente acquisito le competenze e conseguito i titoli di studio, nonché quelli abilitanti alla professione, hanno aperto una partita Iva facendo di tali competenze un lavoro su cui investire il proprio futuro.

Non si vuole qui puntare il dito contro i volontari, ma ricordare che l’organizzazione e la gestione di un servizio guida richiedono competenze professionali che necessitano di un vero contratto di lavoro e soprattutto di una

adeguata retribuzione. Invece si contribuisce, in questo modo, a trasmettere il pessimo messaggio che quella della guida turistica non sia una professione, ma un hobby per il quale bastano passione e buona volontà.

Questa visione stereotipata, tra l’altro, confluisce in un modello di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale che svilisce un po’ tutte le professioni culturali, in primis quella di archeologo, che troppo spesso sono ritenute superflue e sostituibili con attività di volontariato. Anche gli architetti, inoltre, specie i più giovani, si ritrovano a combattere mentalità e atteggiamenti che sminuiscono la professionalità acquisita, tanto dal punto di vista economico quanto delle competenze.

Ci si aspetterebbe, dunque, che gli enti e le istituzioni che formano e tutelano archeologi e architetti fossero solidali con le guide turistiche e operassero per stigmatizzare tali comportamenti, anziché avvallarli o addirittura, come in questo caso, rendersene partecipi.

Il tempismo, inoltre, non potrebbe essere peggiore. A causa della pandemia globale, il settore turistico è in ginocchio da un anno e mezzo, e lo sarà per ancora chissà quanto. Le timide aperture delle prossime settimane rappresentano, per molti operatori, la speranza di guadagnare qualcosa per pagare le tasse e le spese quotidiane. E invece si ritrovano soggetti alla sleale e abusiva concorrenza delle associazioni di volontariato, che mostrano una disarmante mancanza di sensibilità.

Tutto questo non è più tollerabile. Chiediamo a tutti voi di ritirare formalmente l’adesione a questa iniziativa. Ci riserviamo, inoltre, di segnalare l’attività abusiva alle autorità preposte al controllo.”

Matera, 07/05/2021

ConfGuide-Confcommercio Matera

GTA Basilicata