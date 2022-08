ConfGuide e Gta Basilicata non escludono class action verso Ente Parco

Una richiesta motivata con il persistere della situazione di rischio lungo i percorsi che dalla passerella in legno ( è questa l’esatta denominazione) sul torrente Gravina, conduce dai rioni Sassi nel Parco della Murgia. Valutazioni in corso, con richiesta di risarcimento danni, come riporta il comunicato congiunto, che segue al ripetersi di incidenti lungo i percorsi a causa dell’imperizia di quanti li percorrono che non rispetterebbero le norme di sicurezza. I cartelli sono insufficienti e così pure gli avvisi sul web, che lasciano il tempo che trovano. Serve una presenza attenta, competente, nei punti di accesso e lungo il percorso. Questione che fa il paio con altre questioni sollevate dalle associazioni delle guide, che hanno ridotto sensibilmente i tour nel Parco. E questo è un danno per l’economia turistica materana, che deve fare i conti con l’insipienza, scarsa sensibilità e professionalità di quanti negli enti locali dovrebbero mettere in campo organizzazione e sicurezza. Finchè va bene….E se un giorno qualcuno su quei percorsi dovesse perdere la vita. Non lo auguriamo a nessuno. Ma allora il senno di poi delle responsabilità verrebbe fuori.



Comunicato congiunto delle associazioni ConfGuide Matera e GTA Basilicata.

Quanto accaduto nella giornata di sabato scorso lungo il sentiero 406 del Parco delle Chiese Rupestri del Materano (una donna e un giovane recuperati da elicotteri e rocciatori con, rispettivamente, una frattura scomposta alla caviglia e un trauma cranico dopo essere scivolati lungo il pendio) non ha affatto colto di sorpresa le guide turistiche di Matera. È diventato piuttosto comune assistere ad episodi del genere. La pericolosità del sentiero, di per sé scosceso e privo, per lunghi tratti, di barriere protettive, è acuita dalla totale mancanza di manutenzione cui si assiste da diversi anni, con la conseguente presenza di spuntoni di ferro e cocci di vetro dispersi lungo il percorso. Il continuo transito incontrollato di decine, centinaia o persino migliaia di persone al giorno, a seconda del momento della stagione turistica, non solo ha compromesso ulteriormente l’integrità dei sentieri, ma ha creato diverse nuove pericolosissime deviazioni caratterizzate da pendenze estreme, su cui il terreno si fa particolarmente instabile.

Se a ciò si aggiunge il fatto che la gran parte dei turisti lo percorre non accompagnata dalle guide locali e del tutto priva di un minimo di attrezzatura, scambiandolo per una discesa a mare e indossando dunque le ciabatte da spiaggia, la ricetta perfetta per un grave incidente è completa.

Tutto questo è francamente inaccettabile, ed è dovuto in primis alla totale assenza dell’ente gestore del Parco, che non solo non si occupa della cura e manutenzione della parte più delicata e che subisce maggiormente la pressione antropica dell’intero territorio che è chiamato a tutelare, ma dopo aver creato un attrattore turistico di successo con il “ponte tibetano”, lo ha di fatto abbandonato.

Del resto quello del ponte non è neanche l’unico caso: l’altro grande attrattore, il progetto “Civiltà Rupestre”, costato alla collettività milioni di euro e i cui lavori si sono trascinati, tra mille polemiche, fino a ottobre 2021, è ancora inaccessibile poiché l’Ente Parco non emana il bando di gestione, avendo anche mancato di rinnovare il presidio del centro visite di Jazzo Gattini, unico luogo dove i visitatori potevano ricevere informazioni, trovare servizi igienici e ristoro. Manca poi del tutto un piano per consentire l’accesso al Parco ai gruppi organizzati, mentre le mandrie di gitanti autonomi possono fare il bello e il cattivo tempo nell’area a protezione integrale.



Gli operatori turistici hanno pressoché rinunciato a proporre Murgia Timone ai propri clienti, e i risultati sono devastanti: da un lato la diminuzione della permanenza a Matera e del lavoro degli operatori stessi; dall’altro l’accesso incontrollato dell’area anche da parte di gente totalmente inesperta che, oltre a mettersi in pericolo, compromette l’integrità del patrimonio. Tutta l’area giace abbandonata e in pieno degrado, con le antiche grotte utilizzate spesso come toilette improvvisate e l’immondizia che si accumula tra i cespugli di timo – quelli che non vengono strappati dagli incivili.

Il Parco della Murgia Materana, splendido scrigno di tesori archeologici, storico-artistici, paesaggistici e naturalistici, un sito che da sempre consentiva di raddoppiare l’offerta turistico culturale ed escursionistica, ad oggi non si può più considerare né un attrattore né un’area protetta.

Sin dalla riapertura del sentiero 406 e del ponte, nel 2019, abbiamo indicato la necessità di controllarne e gestirne l’accesso, proponendo soluzioni che coinvolgessero gli operatori e rendessero sostenibile la cosa per gli stessi e per il Parco. Ma l’Ente Parco ha scelto di affidarlo a volontari che, com’era ovvio, non hanno saputo né potuto farlo per più di pochi giorni.

A Giugno 2020, data d’inizio dei lavori del Parco della Storia dell’Uomo, abbiamo immediatamente sollecitato la definizione delle modalità di gestione del nuovo attrattore, ma a distanza di oltre due anni all’orizzonte non si vedono soluzioni.

Ora basta. Il tempo delle scuse è finito. Pretendiamo soluzioni immediate al gravissimo stato di cose: la messa in sicurezza del sentiero e l’apertura delle chiese del Parco. Stiamo valutando di intraprendere una class action per chiedere all’Ente Parco – ente gestore e dunque diretto responsabile, ai nostri occhi, dell’attuale stato di cose – un risarcimento per i danni economici che gli operatori hanno subito e continuano a subire a causa della sua inazione.

Le guide turistiche delle associazioni ConfGuide Matera e GTA Basilicata.