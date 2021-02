Se quello che ha giurato oggi è – secondo dettato del Presidente della Repubblica – governo di alto profilo o dei migliori come definito da altri, un poco di orgoglio lucano ce lo possiamo permettere considerato che i due ministri conterranei in carica con Conte2 sono stati confermati anche da Draghi: Luciana Lamorgese agli interni e alla sanità Roberto Speranza. Bene, speriamo che si faccia ancora bene e meglio per uscire da questo tunnel pandemico.

Continua a rimanere alto anche oggi il rapporto tra positivi e tamponi processati anche se in discesa rispetto agli ultimi giorni. Oggi è del 7,96% (ieri 9,76% e prima ancora 10,53%) sempre superiore al dato medio della settimana scorsa (7,17%) e di quello nazionale che è del 4,55%.

Inoltre, dai dati tratti dal report della task force lucana relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 12 febbraio 2021, accanto alla buona notizia di nessun decesso, sui 1.093 tamponi molecolari, sono stati 87 (84 residenti) i positivi rilevati, e circa la metà riguarda comuni del materano.

Spiccano i 14 casi di Matera, i 9 di Pisticci, gli 8 di Policoro e Maratea, i 7 di Melfi, i 4 di Bernalda e poi via via con numeri più bassi.

Anche nel report odierno viene fornito il dato dei test antigenici effettuati (6.135), sempre senza l’esito riscontrato.

I ricoveri totali scendono ulteriormente da 73 a 69, mentre quelli in terapia intensiva salgono da 4 a 5.

Infine, sono solo 34 i guariti della giornata e dopo 15 giorni non vengono segnalati ulteriori aggiunzioni di guariti in precedenza non conteggiati. Il totale dei positivi in Basilicata oggi è di 3.176.

Tamponi molecolari totali n. 221.942

Tamponi totali negativi n. 205.458

Persone testate n. 135.908

Tamponi molecolari di giornata n. 1.093

Test antigenici totali 6.135

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 87

Tamponi negativi n. 1.006

RICOVERATI N. 69

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 18

Medicina d’Urgenza n. 04

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 06

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 02

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 34

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 87

Residenti: n. 84

N. Comune

1 Albano di Lucania

1 Atella

2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

4 Bernalda

1 Castelsaraceno (domiciliato a Viggiano)

3 Forenza

1 Irsina

2 Latronico

1 Laurìa

8 Maratea

14 Matera

7 Melfi

1 Montalbano Jonico

2 Nova Siri

1 Pignola

9 Pisticci

8 Policoro

3 Potenza

5 Rionero in Vulture

2 Scanzano Jonico

1 Tito

2 Trecchina

1 Tursi

2 Valsinni

1 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Molise

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 34

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 34

N. Comune

1 Avigliano

1 Castelluccio Inferiore

2 Genzano di Lucania

3 Ginestra

5 Lavello

4 Melfi

2 Montemilone

3 Palazzo San Gervasio

2 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

2 Rapolla

1 Rionero in Vulture

3 Tito

1 Tursi

2 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.176

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.107

DECEDUTI RESIDENTI N. 339

GUARITI RESIDENTI N. 10.254

