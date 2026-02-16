Confermate 7 coppie Bus A.R Matera per Aeroporto Bari. Ora rimodulare orari

Una buona notizia con la conferma da parte della Regione Basilicata, e su richiesta del Comune di Matera, a partire dal 17 febbraio, della coppia di navette per l’aeroporto di Bari-Palese. Siamo alla conferma e con Matera 2026, immaginiamo, che occorrerà potenziare l’offerta. Il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore alla mobilità urbana Daniele Fragasso non mollano e intendono perseguire quell’obiettivo cominciando con un confronto a più voci per rimodulare gli orari di arrivo e partenze, in relazione alle coincidenze con gli arrivi e le partenze dei voli più utilizzati. Confronto con la Regione Puglia per ampliare le opportunità. Del resto Matera, città del vasto comprensorio murgiano, ha un rapporto naturale con la Puglia e con Bari in particolare per le opportunità reciproche venutesi a creare già con Matera 2019. Ricordiamo in proposito quanto ha ripetuto in più occasione l’ex sindaco di Bari e attuale presidente della Regione Puglia sui ritorni avuto dalla economia locale con la Capitale europea della cultura. Strada spianata, pertanto. Ma Matera e la Regione Basilicata, come detto e scritto in più occasioni dovrebbe entrare a far parte anche con una piccola quota nella società Aeroporti di Puglia. C’è tutto da guadagnare a esserci nelle scelte e nei ritorni di quel tipo di investimento, senz’altro vantaggioso per la dimensione ”internazionale” dell’aerostazione pugliese rispetto a quelli a fondo perduto che la nostra regione ha fatto in maniera discordante e con non poche perplessità per quello di Pontecagnano (Salerno). Se lo avesse fatto per Napoli avremmo capito…



COMUNICATO STAMPA

Potenziamento del collegamento tra Matera e aeroporto di Bari Palese: finanziate due ulteriori coppie di corse a partire dal 17 febbraio

Alla luce della necessità di garantire la continuità del servizio di Trasporto Pubblico Locale tra Matera e l’aeroporto di Bari Palese, il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessore alla Mobilità Daniele Fragasso hanno chiesto e ottenuto dalla Regione Basilicata il finanziamento delle sette coppie di corse che, a partire da domani 17 febbraio, continueranno ad assicurare la copertura del servizio.

L’intervento si è reso necessario per rispondere in maniera concreta alla crescente domanda di collegamenti tra la città dei Sassi e lo scalo aeroportuale pugliese, garantendo così maggiore accessibilità, continuità e qualità del servizio per cittadini, lavoratori e turisti. Nel 2024, infatti, le cinque coppie di corse già esistenti furono integrate con due ulteriori coppie, attraverso un accordo di collaborazione tra Regione e Comune di Matera, con scadenza al 17 febbraio 2026. La Regione ha accolto l’istanza del Comune, dando continuità al servizio.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento alla Regione Basilicata e all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Pasquale Pepe per aver prontamente accolto la richiesta e garantito il potenziamento del servizio, dimostrando attenzione verso le esigenze del territorio.

Contestualmente, è stata avanzata la richiesta di aprire un tavolo tecnico finalizzato alla rimodulazione degli orari delle corse in base ai voli dello scalo aereo pugliese.



“Il potenziamento delle corse tra Matera e l’aeroporto di Bari è stato un risultato importante e va garantito in modo strutturale, anzi sarebbe auspicabile un ulteriore potenziamento – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti -. È fondamentale il sostegno della Regione Basilicata e, in prospettiva, anche della Regione Puglia. A tal proposito, chiederemo presto un incontro per rafforzare il ruolo di Matera come città di collegamento tra le eccellenze tipiche delle due regioni”.

“Il proseguimento del servizio delle due ulteriori coppie di corse è una risposta concreta alle esigenze manifestate dagli utenti – ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso -. L’apertura del tavolo tecnico per la rimodulazione degli orari sarà un passaggio fondamentale per strutturare un servizio sempre più efficiente e coordinato con le reali necessità di spostamento verso l’aeroporto di Bari Palese. Puntiamo a una programmazione stabile e duratura, che garantisca continuità nel tempo”.

Matera, 16 febbraio 2026