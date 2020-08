Come tutte le domeniche non vi è stato il report della task force covid19 della Basilicata.

Durante la giornata, comunque, si è avuta notizia della conferma della positività di una giovane donna (ventiseienne) rientrata a Rionero in Vulture da una vacanza in Sardegna, già risultata contagiata al primo test effettuato all’areoporto di Capodichino e poi ripetuto in Basilicata.

Giunta nel comune lucano dove risiede la sua famiglia è stata messa subito in quarantena. Essendo la stessa residente a Roma non verrà conteggiata tra i casi positivi della regione.