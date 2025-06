Conferenza dei sindaci della Provincia di Matera con l’assessore Cicala sulla crisi idrica

In una nota, il consigliere provinciale Carlo Ruben Stigliano, scrive che “ha partecipato con il sindaco di Policoro Enrico Bianco e i rappresentanti delle associazioni di categoria, alla Conferenza dei sindaci del Materano sull’emergenza idrica. Era presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala, che Stigliano ha ringraziato per la disponibilità al confronto, oltre a rappresentanti dell’Università degli studi della Basilicata (Unibas), a cui è stato chiesto di illustrare i dati fondamentali per comprendere appieno la gravità della situazione.” «Ho organizzato l’incontro con la consigliera Concetta Sarlo e il presidente Francesco Mancini che ringrazio -spiega Stigliano- come prosecuzione concreta del Tavolo provinciale sull’agricoltura, con l’obiettivo di approfondire il tema così delicato, cruciale e purtroppo ricorrente per il comparto primario regionale. L’acqua è una risorsa vitale per l’agricoltura e l’economia della nostra provincia. I dati presentati dall’università ci offrono una fotografia chiara quanto preoccupante, che impone a istituzioni, mondo scientifico, agricoltori e cittadini, uno sforzo straordinario e condiviso. Abbiamo affrontato numerosi temi, in un confronto ricco di proposte e contributi. Su un punto, in particolare, è emersa una posizione unanime: i sindaci devono essere parte attiva nei processi decisionali e non semplici destinatari di scelte già definite. Abbiamo ottenuto dall’assessore Cicala l’impegno a convocare un nuovo incontro operativo a metà luglio, per proseguire il confronto e monitorare con puntualità i prossimi passi. Grazie alla sinergia tra la concretezza e la voce dei nostri sindaci, le competenze scientifiche dell’università e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione, cercheremo anche come provincia di dare un contributo per elaborare un piano d’azione condiviso da mettere in campo nei prossimi mesi. L’obiettivo è affrontare in modo concreto e strutturato l’emergenza idrica e garantire un futuro sostenibile per il nostro territorio. Ringrazio tutti per la partecipazione, l’impegno e la volontà di costruire, insieme, un percorso di responsabilità, condivisione e visione.”

