Definite le linee guida per la seconda fase della ripartenza con disposizioni per le riaperture uguali, almeno per il momento, per tutto il territorio nazionale. Da lunedì 18 maggio potranno riaprire i battenti ristoranti, bar, negozi, spiagge, palestre, parrucchieri e saloni bellezza.

Confcommercio Matera esprime, però, alcune preoccupazioni, in quanto, secondo un’indagine effettuata, obblighi, restrizioni e responsabilità personali dell’imprenditore potrebbero portare molte delle attività dei settori rappresentati e non riaprire.

Una stima prudenziale prevede oltre agli effetti economici derivanti dalla sospensione delle attività, anche il rischio, molto probabile, dell’azzeramento dei ricavi a causa della mancanza di domanda e dell’elevata incidenza dei costi fissi sui costi di esercizio totali. Un rischio che incombe anche sulle imprese dei settori non sottoposti a lockdown.

Le richieste di Confcommercio al Governo, riaprire in sicurezza con una risposta efficace e tempestiva alla crisi di liquidità delle imprese con indennizzi e contributi a fondo perduto.

La nostra Associazione rimane a disposizione di tutte le imprese del territorio, pronta a sostenerle cercando di far sentire la nostra vicinanza agli imprenditori locali al fine di supportare esigenze e problematiche dei vari settori.