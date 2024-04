Confcommercio Matera: le aiuole della città poco curate!

Il delegato dell’Associazione Provinciale Fioristi di Confcommercio Matera, Alessandro Masciandaro, lamenta” la presenza in città di aiuole poco curate, con piantumazione secche e mal tenute, evidenziando la necessità di una cura maggiore e costante di tali aiuole, vista la disponibilità di varie aziende del settore, presenti sul territorio, a porre in essere rapporti di collaborazione con l’Amministrazione Comunale per il raggiungimento di tale obiettivo.

La nostra città, ad oggi riconosciuta meta turistica, richiede una maggiore attenzione del verde pubblico, e forse maggiore vigilanza sulle attività di cura e manutenzione di tale verde pubblico, quale fiore all’occhiello per la presentazione della nostra immagine.”

