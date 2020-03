Confcommercio Matera segnala alle istituzioni territoriali che sono presenti su aree pubbliche in particolare in zone rionali, in forma itinerante abusiva automezzi e postazioni ambulanti con vendita di pane, mozzarelle e altri generi alimentari a dispregio di ogni norma sanitaria.

Pertanto, considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 al fine di evitare che tale perpetrazione dell’illecito continui, ha richiesto agli organi di vigilanza preposti, di verificare l’assenza dei requisiti igienico sanitari, oltre alla evidente violazione della Normativa, della Legge, dei Regolamenti in Materia di commercio ambulante e di intensificare un’azione di controllo dell’ applicazione delle disposizioni previste.