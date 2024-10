Confcommercio a Bennardi: per G7 “estremo disagio per attività commerciali e pubblici esercizi”

La Confcommercio di Matera ha reso noto di aver “indirizzato al Sindaco della città una nota relativa alle misure intraprese per lo svolgersi del Forum Internazionale “G7” “Pari Opportunità”, che si svolgerà a Matera nei giorni dal 4 al 6 ottobre 2024, che hanno interessato le attività commerciali.” Nella missiva è scritto che “In relazione allo svolgersi del prossimo G7 Sulle Pari Opportunità nella città di Matera, ben comprendendo le misure di sicurezza che è necessario attivate per l’evento, ci vediamo costretti ad esternare l’estremo disagio che la città, ed in particolare le attività commerciali e i pubblici esercizi presenti nel centro storico e nei Rioni Sassi, si trovano costretti a vivere.

Il susseguirsi di Ordinanze a pochissimi giorni dall’evento, relativi alla chiusura di strade, alla rimozione di arredi e alla chiusura delle attività, ha creato gravi problematiche logistiche, dati gli strettissimi tempi in cui attivare la rimozione degli arredi, e purtroppo anche economiche, non permettendo lo svolgersi della propria attività per un intero fine settimana, e non potendo assolvere ad impegni e prenotazioni già prese.

Pertanto, con lo spirito di servizio a favore della città che ha sempre contraddistinto il nostro comparto economico, e ben fieri di essere scelti quale location dello svolgersi di importanti eventi istituzionali, chiediamo anche la comprensione delle difficoltà che la categoria sarà costretta a vivere in mancanza di lavoro e clientela, auspicando in possibili forme di ristori nelle modalità che questa amministrazione riterrà più opportuno adottare.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.