<<Negli atti approvati nel 2020 sono stati destinati € 28.500 alle progressioni orizzontali, € 34.000 per le indennità di turno della Polizia Locale e € 24.744 per la produttività e la Performance – ha spiegato l’Assessore alla Valorizzazione delle Risorse Umane Domenico Gigante – ma soprattutto è stato adeguato e formalizzato ogni documento che permette alle nostre risorse di rendere al meglio con un impianto normativo ed economico aggiornato.

Risulta evidente come la valorizzazione delle risorse umane non sia rimasta esclusivamente una dizione innovativa della delega assessorile a me attribuita dal Sindaco Vito Parisi, ma che è stata posta in essere una reale ed effettiva azione complessiva tesa a recuperare i ritardi accumulati nel passato per i contratti, che determinerà il giusto riconoscimento del lavoro di chi ha dimostrato in questi anni attaccamento al nostro Ente e che ha ottenuto schede di valutazione che dimostrano la abnegazione e la professionalità prestata nel proprio lavoro>>.