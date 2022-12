Concorso natalizio alla Regione. Ragazzi, datevi da fare… per la vigilia dell’Epifania

Il regalo sotto l’albero c’è e si tratta di un bando di concorso per 18 unità dirigenziali, a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel ruolo dei dirigenti della Regione Basilicata, come riportato sul sito web https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp. Senz’altro una bella notizia, uscita alla vigilia dell’Immacolata, ma – in pieno clima natalizio- e tra tante altre priorità tematiche (crisi politica, disservizi sanitari, bonus gas e via dibattendo) la cosa è passata quasi inosservata. Se non per gli addetti ai lavori che ”frequentano” stabilmente il sito della Regione, hanno letto o hanno ricevuto la segnalazione giusta, da quanti ne sono venuti a conoscenza per partecipare al concorso. Cosi Sandra, laureata in giurisprudenza e Nicola, laureato in ingegneria, presso università di fuori regione (è la triste realtà della Basilicata, con tutti i costi per le famiglie e le considerazioni ”amare” di dover finanziare le economie di altre regioni) si sono messe all’opera – tra Natale e Capodanno- per partecipare a uno dei concorsi. Poco tempo a disposizione per farlo. Loro sono ormai esperti smanettatori e sanno bene, ci hanno detto, che occorre armarsi di pazienza e con una preghiera a ”Santa Burocrazia” perchè il portale web del concorso non riservi sorprese. Certo una Amministrazione ha i suoi tempi e con la necessità di colmare le carenze di organici. Ma un concorso bandito in clima natalizio o a ferragosto, come accaduto in una ampia casistica del passato, apre ai consueti interrogativi sui ”Perchè?” proprio ora. L’auspicio è che tanti giovani e quanti, a furia di fare concorsi non lo sono più, ma vorrebbero tornare in una Basilicata che si sta spopolando gradualmente, sappiano di queste 18 opportunità e possano partecipare. Anche leggendo questo servizio. Ma sarebbe auspicabile, per i motivi detti prima, che ci sia una proroga dei termini. Sarebbe un bel regalo, alla vigilia dell’Epifania. Una proroga,magari, fino al 17 gennaio 2023: Sant’Antuon, Masck’r e suon”, che segna l’avvio del Carnevale. Giriamo la proposta in via Anzio…



IL CONCORSO DAL SITO DELLA REGIONE https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 18 unità di personale dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti della Regione Basilicata

07/12/2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed esami – n. 96 del 6 dicembre 2022, l’estratto dell’avviso relativo al bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 18 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale nel ruolo dei dirigenti della Regione Basilicata, come indicato nell’articolo 1 del Bando e di seguito specificato:

Area Giuridico-Amministrativa (codice: RB-AGA) – n. 2 posti

Area Economico-Finanziaria (codice: RB-AEF) – n. 2 posti

Area Attuazione Programmi europei e nazionali (codice: RB-APEN) – n. 2 posti

Area Politiche di sviluppo industriale, culturali, del lavoro e giovanili (codice: RB-PICLG) – n. 4posti

Area Tecnica (codice: RB-AT) – n. 6 posti

Area Sanitaria – Medico (codice: RB-ASM) – n. 1 posti

Area Sanitaria – Farmacista (codice: RB-ASF) – n. 1 posti

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del bando, la domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”, autenticandosi con SPID compilando il format di candidatura sul Portale «inPA», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo https://www.inPA.gov.it – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Pertanto, la domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 00.01 del 7 dicembre 2022 alle ore 23.59 del 5 gennaio 2023. Invece, sarà possibile effettuare il pagamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) , sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA», fino alle ore 15.00 del 5 gennaio 2023.

Si consiglia vivamente una lettura attenta di tutti gli articoli del bando, ove sono – tra l’altro – già indicate le informazioni relative ai requisiti di partecipazione (art.2) , alle modalità di presentazione della domanda (art.3), alle Commissioni esaminatrici (art. 4) alle modalità di svolgimento del concorso, consistenti in due prove scritte, valutazione titoli e orali (artt.5, 6 e 7), alla valutazione dei titoli (art.8) e alla formazione delle graduatorie e applicazione dei titoli di precedenza e preferenza (art.9).

