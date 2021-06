FINO AL 30 GIUGNO SI POSSONO INVIARE LE POESIE PER IL

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla terza edizione del concorso di poesie “innANZI tutto- versi in vernacolo e poesia nel borgo” organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa” di Anzi (PZ).

Concorso riservato a poeti, professionisti e/o dilettanti, che potranno partecipare con opere poetiche espresse in qualsiasi dialetto d’Italia e con forma e metrica letteraria a scelta e concorrere per due sezioni:

Sezione A

Poesia edita e inedita, in lingua italiana, a tema determinato: “Memorie del borgo”

Il concorrente dovrà presentare una singola poesia in lingua italiana che descriva le memorie del borgo antico e/o centro storico, evocando atmosfere per riscoprire e valorizzare le tradizioni e le bellezze del passato (lunghezza massima di 40 versi).

Sezione B

Poesia edita e inedita, in vernacolo, a tema libero in cui il concorrente dovrà presentare una singola poesia in vernacolo a tema libero. Sono ammesse poesie scritte in un qualsiasi dialetto italiano purché accompagnate da traduzione in italiano.

(lunghezza massima di 40 versi)

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30/06/2021 via mail a:

alternativariformista@hotmail.it

Il bando di concorso integrale, con annessa scheda di partecipazione, è reperibile sul blog: http://alternativariformista.altervista.org/.

La cerimonia di premiazione del concorso letterario, che si avvale del patrocinio culturale di WikiPoesia, avrà luogo ad Anzi nel prossimo mese di agosto.