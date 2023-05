CONCORSO DI POESIE “innANZItutto- versi in vernacolo e poesia nel borgo”

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, l’Associazione Culturale “L’Alternativa”, con il patrocinio culturale di WikiPoesia, organizza la quinta edizione del concorso di poesia “innANZItutto versi in vernacolo e poesia nel borgo”.

Si tratta di un concorso riservato a poeti, professionisti e/o dilettanti, che potranno partecipare con opere poetiche espresse in qualsiasi dialetto d’Italia e con forma e metrica letteraria a scelta.

Il concorso si suddivide in due sezioni:

Sezione A: Poesia edita e inedita, in lingua italiana, a tema determinato: “Il paese”, con riferimento alla seguente frase di Cesare pavese: «Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti»

Il concorrente dovrà presentare una singola poesia in lingua italiana che racconti atmosfere esistenziali, sociali e monumentali del paese sia in relazione al passato che alle potenzialità di sviluppo futuro (lunghezza massima di 40 versi).

Sezione B: Poesia edita e inedita, in vernacolo, a tema libero

Il concorrente dovrà presentare una singola poesia in vernacolo a tema libero (lunghezza massima di 40 versi). Sono ammesse poesie scritte in un qualsiasi dialetto italiano purché accompagnate da traduzione in italiano.

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 2/7/2023 via mail a: alternativariformista@hotmail.it

Per reperire il Regolamento e la scheda di adesione al concorso:

internet: http://alternativariformista.altervista.org/

Pagina/profilo Facebook L’Alternativa Riformista