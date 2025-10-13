lunedì, 13 Ottobre , 2025
Concordata dal Comune con AQL una soluzione per l’approvvigionamento idrico di Pisticci.

L’Amministrazione Comunale di Pisticci, con un comunicato rende noto che “a seguito dei ripetuti disagi registrati negli ultimi tempi, ha ottenuto da Acquedotto Lucano un intervento tecnico volto a migliorare la portata e la distribuzione dell’acqua nel territorio comunale.
L’iniziativa è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione promosso dal Sindaco Domenico Albano e dall’Amministrazione, con l’obiettivo di individuare una soluzione stabile alle criticità che hanno interessato le zone rurali e il centro abitato. Le aree di Coppo, Pisticci Scalo, Pisticci Centro, San Pietro, San Leonardo, Caporotondo e di altre contrade del territorio hanno registrato, negli ultimi mesi, cali di pressione e distacchi idrici ricorrenti, causati dalla ridotta portata dell’adduttrice Frida, la condotta principale che rifornisce oltre trenta comuni e di cui Pisticci rappresenta uno degli ultimi centri serviti.
In queste condizioni, la minore quantità d’acqua disponibile non consente il regolare riempimento dei serbatoi, generando disservizi diffusi e difficoltà nella gestione quotidiana dell’erogazione. Grazie al lavoro costante dell’Amministrazione comunale, è stato concordato con Acquedotto Lucano un intervento tecnico di riequilibrio dei flussi, finalizzato a stabilizzare la pressione e aumentare la portata verso Pisticci.
L’intervento, attualmente in fase di completamento, prevede una nuova regolazione del sistema di alimentazione e consentirà, nei prossimi giorni, di ridurre progressivamente i disservizi che hanno interessato la popolazione. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo aperto il dialogo con Acquedotto Lucano per garantire la continuità del servizio e gestire tempestivamente eventuali ulteriori criticità.” “L’acqua è un bene essenziale e la gestione di questa risorsa deve essere al centro delle politiche pubbliche della nostra regione – dichiara il sindaco Domenico Albano. “In questi mesi abbiamo lavorato con determinazione per ottenere da Acquedotto Lucano un intervento stabile e strutturale, non più basato su soluzioni temporanee. Si tratta di un risultato concreto, frutto di collaborazione istituzionale e impegno costante, che dimostra come il dialogo possa produrre risposte reali per la nostra comunità. Sappiamo che la crisi idrica interessa l’intera Basilicata, ma continueremo a fare la nostra parte per garantire ai cittadini un servizio più efficiente e affidabile.”

 

