Concluso Progetto di Lega Navale Italiana e GAL Pesca La Cittadella del Sapere: Mare di Legalità – Arco Ionico Lucano

“Si è concluso con l’esperienza vissuta in mare salpando dal porto degli Argonauti il progetto a cura della Lega Navale Italiana Sezione Matera – Magna Grecia e il GAL Pesca “La Cittadella del sapere” dal Titolo: MARE DI LEGALITA’ – ARCO JONICO LUCANO.” Lo si apprende da una nota degli organizzatori in cui si specifica che “Il progetto ha coinvolto giovani provenienti dai comuni della Provincia di Matera, ha visto la presenza delle rappresentanze dei Comuni di Metaponto – Bernalda, Scanzano Jonico, Pisticci, Policoro, Rotondella e Nova Siri; ospiti particolari sono stati i Comuni di Ginosa e Castellaneta Marina che da anni ospitano stagionalmente le scuole vela della Lega Navale Italiana. Un particolare ringraziamento va al Sindaco di Policoro Enzo Bianco e la Vice Sindaco di Pisticci, Rossana Florio che hanno preso parte alle rispettive uscite dal porto Marinagri di Policoro e dal porto degli Argonauti di Pisticci. Le barche della Sezione della Lega Navale Italiana sezione Matera Magna Grecia coinvolte sono state usate per ospitare ragazzi che hanno avuto modo di conoscere l’ecosistema marino costiero della costa Ionica e – grazie alla cooperativa di Pescatori Nereide – conoscere le pratiche della piccola pesca sostenibile e, soprattutto, conoscere il patrimonio ittico locale. Il progetto fa parte di un contenitore nazionale della Lega Navale Italiana all’interno del quale promuovere una serie di iniziative basate sul riutilizzo a scopo sociale delle barche confiscate alla criminalità organizzata ed affidate alla Lega Navale Italiana, avendo il mare e la legalità al centro. Quella appena conclusasi rappresenta dunque la fase sperimentale di un programma più ampio che si svilupperà nel prossimo futuro a seguito dell’assegnazione alla locale Sezione della Lega Navale Italiana di una delle imbarcazioni della legalità sequestrate alla mafia. Finalità del progetto è diffondere la cultura della legalità attraverso la conoscenza e l’interazione di settori legati all’Economia del Mare. La collaborazione della Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia con il GAL Pesca “La Cittadella del Sapere” ha generato un originale progetto che consiste nel far conoscere il settore ittico dell’arco ionico lucano mettendolo in relazione al tema della biodiversità marina, della sostenibilità Ambientale economica unitamente alla legalità. Contestualmente il progetto si propone inoltre di divulgare la cultura della nautica solidale e inclusione sociale, protezione e monitoraggio ambientale, cultura del mare e tradizioni nautiche e la formazione nautica e sportiva per tutti.

Si ringraziano per la partecipazione all’evento i rappresentanti delle autorità militari Marina Militare, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri e delle organizzazioni economiche Confindustria, Confapi, Legacoop, Confcooperative, CNA, la Casa dei Giovani, l’associazione Anfass di Policoro, l’associazione ANMIC di Matera, la Regione Basilicata che ha espresso vivo compiacimento per l’iniziativa e il Ministero del Mare che attraverso l’Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo ha lodato il ruolo della partnership tra la Lega Navale Italiana sezione Matera – Magna Grecia e il GAL Pesca la Cittadella del Sapere.”