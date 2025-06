Concluso lo “strano processo”: assolti i giornalisti di Basilicata24.it, prescritti gli aggressori.

E’ da un articolo a quattro mani dei due giornalisti di Basilicata24.it, Michele Finizio e Giusi Cavallo, che apprendiamo come dinanzi al Tribunale di Potenza si sia chiuso “con la prescrizione il processo a carico dei fratelli Vincenzo e Donatello Filippi e Angelo Monaco, imputati in concorso per lesioni personali e danneggiamento ai danni” dei due colleghi “e degli agricoltori Giuseppe Fidanza e Domenico Becce.” Cosa singolare, nello stesso processo i due giornalisti, oltre che parti offese erano imputati “per diffamazione avendo scritto dell’aggressione subita in alcuni articoli pubblicati su Basilicata24.” Ed insieme a loro, “a finire a processo per diffamazione sono stati anche i due accompagnatori Becce e Fidanza“, due agricoltori che non avevano “nulla a che vedere con gli articoli di Basilicata24 ritenuti diffamatori dai querelanti già rinviati a giudizio per l’aggressione“. L’aver riunito quest’ultimo procedimento a quello per aggressione ha prodotto la singolare situazione in cui i due giornalisti con Becce e Fidanza hanno rivestito due parti un causa: sia imputati che parti offese. “Per la diffamazione -si ricorda- il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione per noi giornalisti, e alla multa di 516 euro per i due agricoltori. Mentre, come già detto, per gli imputati dell’aggresione ha chiesto un anno e un mese di reclusione.” Da qui la classica domanda che nasce spontanea: “se si chiede la condanna per l’aggressione è possibile nello stesso tempo chiedere la condanna per diffamazione per aver scritto di essere stati aggrediti? Viceversa, se c’è stata diffamazione perché si chiede la condanna per aggressione?” Alla fine, il giudice ha assolto sia i due colleghi “perché il fatto non costituisce reato” e i due loro accompagnatori “perchè il fatto non sussiste.” Quindi non c’è stata alcuna diffamazione. E va sottolineata la scelta coerente e per nulla comoda dei due giornalisti con la loro rinuncia preventiva alla prescrizione. Bene, ma anche questa vicenda –i cui dettagli li potete leggere nell’articolo dei due colleghi, ripropone la difficile situazione in cui il giornalismo di inchiesta o che non si limita a fare da amplificatore di veline, è costretto ad operare anche in questa realtà.

