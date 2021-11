Si è concluso in un clima di entusiasmo e di vivo interesse, venerdì 5 novembre, presso la Sala convegni dell’Istituto Sant’Anna di Matera, il LABORATORIO DI STAMPA 3D che ha interessato alunni della secondaria di primo grado Nicola Festa in collaborazione con l’Open Design School.

“I lavori -si legge in una nota dell’istituto scolastico- sono stati aperti e coordinati dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. Minozzi Festa di Matera, Maria Rosaria Santeramo. Per l’OPEN DESIGN SCHOOL della FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 erano presenti il D.G. dr. Giovanni Oliva, il P.M. arch. Rita Orlando, il Lab Manager ing. Pasquale Montemurro.

Il percorso formativo, realizzato nell’ambito del Piano scuola estate 2021 del PNRR, ha introdotto gli alunni delle classi seconde alle materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). L’educazione STEM è una filosofia pedagogica che abbraccia abilità e conoscenze in un modo che assomiglia a quanto avviene nella vita reale e si basa sull’analisi del contesto e dei problemi e sulla messa in campo di soluzioni creative e innovative. Referenti del Laboratorio sono stati i docenti di tecnologia: Alessandro Dragone, Daniela Martinelli, Saverio Tarasco.

Il laboratorio formativo è stato organizzato in collaborazione con l’Open Design School di Matera che ha messo a disposizione il know how di professionalità altamente specializzate e i suoi macchinari all’avanguardia. Si è messo in campo un approccio didattico di tipo orizzontale, collaborativo e partecipativo, incentrato sulla competenza dell’”imparare facendo” e sull’apprendimento tra pari. Questo particolare metodo educativo è in grado di favorire l’amore per l’apprendimento e permette lo sviluppo di quelle che in pedagogia si chiamano le 4 C: creatività, collaborazione, pensiero critico e comunicazione.

La stampa 3D è una tecnologia che consente di realizzare un oggetto per strati. Il tutto parte da un modello tridimensionale disegnato al computer. Non si tratta semplicemente della naturale evoluzione della stampa tradizionale bidimensionale su supporto cartaceo, ma di una vera e propria produzione di manufatti in tre dimensioni. L’inchiostro è sostituito da un filamento plastico che, strato dopo strato, forma l’oggetto desiderato.

La maggior parte degli oggetti realizzati oggi dall’industria, siano essi di metallo, pietra, legno o altro materiale, è ottenuto “per sottrazione” a partire da una porzione più grande di materiale, lavorato fino al raggiungimento della forma desiderata. La stampante 3D usa invece una tecnologia “per addizione” che produce il prodotto là dove serve, in un’unica operazione, limitando i costi economici e l’impatto ambientale. I materiali più comuni utilizzati dalle stampanti 3D possono essere recuperati con una certa facilità e diventare così nuovo filamento pronto per essere stampato.

Trascinati dalla passione, i ragazzi hanno messo su, nei locali dell’Open design school, una sorta di “studio di progettazione 3D”. Durante i laboratori di artigianato digitale, i ragazzi hanno progettato con il software open source TinkerCAD, stampato in 3D e assemblato con materiali di uso comune e di recupero, diversi modellini di pale eoliche al fine di verificare quale soluzione fosse più efficiente e sostenibile per il nostro territorio. Le attività messe in campo hanno permesso ai ragazzi di conoscere e apprezzare le caratteristiche tipiche del territorio per un utilizzo consapevole e sostenibile delle energie rinnovabili, delle risorse e degli spazi comuni.”

Sull’iniziativa si registra anche il seguente comunicato stampa diffuso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019:

Matera 2019, presentati i progetti finali dei laboratori in stampa 3D guidati da Open Design School per gli studenti della Minozzi-Festa

Si è concluso questa mattina, con la presentazione dei progetti finali nell’Auditorium dell’Istituto Sant’Anna a Matera, il percorso laboratoriale in stampa 3D che ha coinvolto fra settembre e ottobre cinque classi della scuola secondaria di primo grado Minozzi- Festa, frutto di un accordo di collaborazione fra l’Istituto materano e la Fondazione Matera Basilicata 2019.

Articolato in cinque appuntamenti, il percorso ha voluto avvicinare gli studenti alle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) attraverso l’approccio formativo di Open Design School, il laboratorio sperimentale di progettazione di Matera 2019. Nel corso di cinque incontri laboratoriali ospitati a Casino Padula, i ragazzi delle classi seconde si sono misurati con il disegno CAD per realizzare, attraverso l’uso di un software aperto e la stampa 3D, i componenti di una mini pala eolica. A guidarli nel percorso, il lab manager di Open Design School, Pasquale Montemurro, e i docenti della Minozzi-Festa, Saverio Tarasco, Daniela Martinelli, Alessandro Dragone, Ornella Altamura, Giuditta Coretti.

L’incontro di questa mattina, cui hanno preso parte circa cento studenti, è stato aperto dalla Dirigente Scolastica, Maria Rosaria Santeramo e dalla project manager di Open Design School, Rita Orlando, che hanno illustrato le peculiarità dell’esperienza formativa svolta dai ragazzi, attraverso la quale è stato sia possibile approfondire le discipline curricolari, sia allenare la capacità a risolvere problemi, tirando fuori la loro curiosità e consentendo loro di misurarsi con strumenti aperti, accessibili e generativi di nuove idee.

Dopo aver presentato i rispettivi progetti, che li hanno visti calarsi nei panni di architetti e ingegneri, i ragazzi si sono sfidati per testare quale delle pale eoliche costruite nel laboratorio fosse più veloce e potente. Prima della consegnata delle targhe e degli attestati finali a tutti gli studenti, il Direttore della Fondazione, Giovanni Oliva, ha ringraziato la scuola per la sinergia attivata e per l’apertura all’innovazione che la contraddistingue.

“In questo progetto – ha sottolineato Oliva – abbiamo trovato un terreno davvero fertile, preparato dal grande impegno della Dirigente e dei docenti e reso tale anche dalla sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale che contraddistingue i ragazzi di oggi rispetto alle generazioni passate. Tutti questi elementi rappresentano il punto di incontro con le pratiche di progettazione di Open Design School, eredità di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 al servizio del territorio”.

