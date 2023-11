Concluso il congresso Provinciale MCL Unione Provinciale Matera

A Matera, sabato 18 novembre presso la sala eventi del Ristopub Groove, si è svolto il congresso Provinciale MCL Unione Provinciale Matera dal titolo “Lavoro-Responsabilità-Passione: una nuova semina per ricucire il Paese”. “Obiettivi principali del congresso -si spiega in una nota- sono stati quelli di illustrare il lavoro svolto in cinquant’anni di attività, attraverso i servizi di patronato, caf, formazione e agricoltura, sempre con impegno e passione. Come associazione di promozione sociale e grazie al riconoscimento di rete associativa nazionale, MCL si candida a svolgere un ruolo da protagonista in quella che viene definita la nuova era della semina, come suggerito da Papa Francesco, pronti nel ricucire quello strappo che si estende ai vari campi dell’intricato tessuto sociale attuale, promuovendo la presenza dei giovani all’interno del movimento, dando loro nuove opportunità di lavoro, con l’auspicio che con passione e responsabilità possano creare una loro identità grazie all’aggregazione e alla condivisione sui tanti temi di attualità. I giovani non sono il futuro ma rappresentano il presente su cui gettare le basi per un futuro migliore. Nell’occasione è stato eletto il nuovo consiglio provinciale dell’Unione provinciale MCL di Matera. Riconfermato il presidente Giuseppe Fabrizio, vice presidenti Nicola Colaianni e Giuseppe Carluccio. Nel consiglio provinciale di Potenza, Emanuela Dragonetti riconfermata presidente, vice presidenti Michele Chiacchio e Gianluca Viggiani. E’ stato anche rinnovato il consiglio dell’Mcl di Basilicata con l’elezione del presidente Giuseppe Fabrizio e dei vice presidenti Emanuela Dragonetti e Nicola Colaianni. A presiedere i due congressi, Stefano Ceci, componente esecutivo nazionale Mcl.”

