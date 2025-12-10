Concluso il 30° “Banco” del Liceo Duni-Levi tra solidarietà al Ruanda e crescita collettiva.

Si è concluso questa sera con l’ultimo delle tre repliche (ieri sera, oggi in mattinata e questa sera) dello spettacolo organizzato interamente (ideazione, sceneggiatura e messa in scena) da parte degli alunni del Liceo Duni-Levi di Matera, rappresentate nell’Auditorium Raffaele Gervasio, in occasione dell’annuale Banco della Solidarietà 2025. Un momento di impegno collettivo e corale di questa istituzione scolastica cittadina che è giunto alla sua trentesima edizione. Tutto nasce da un incontro che avvenne all’epoca in un’aula del Liceo classico con un gruppo di ragazzi sopravvissuti al terribile genocidio del Ruanda (tra aprile e luglio del 1994, Human Rights Watch, ha considerato che vennero massacrate sistematicamente a colpi di armi da fuoco, machete pangas e bastoni chiodati, circa un milione di persone). Quindi, colpiti da quella ferocia di cui erano stati testimoni quei ragazzi, la domanda fu: cosa possiamo fare per aiutarvi? E da lì partì questo fecondo evento che mette in mostra ogni anno i migliori talenti di questa bella gioventù che non finisce mai di stupire per profondità, qualità, abilità e generosità. Amorevolmente accompagnata in questo esercizio a corpo e mente liberi, da docenti che discretamente osservano, apprezzano, e…….si lasciano infine coinvolgere gioiosamente in modo letteralmente “corale“.

La struttura spettacolare è consolidata con un’ossatura teatrale narrativa-riflessiva con inserti musicali e balletti.

Quest’anno c’è stato un video iniziale che ha sintetizzato questi trent’anni del Banco, quindi il premio (15 edizione) istituito in ricordo della docente prematuramente scomparsa “Maria Barile”, assegnato all’alunna Lisa Cosola e consegnato dalla referente della Lilt, dottoressa Marina Susi.

E dopo i ringraziamenti di rito alle autorità e quanti altri hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa i “bravi presentatori” hanno lasciato la scena alla compagine teatrale che ha dato vita ad una “peace” di metateatro che da una riflessione dei personaggi che si rivoltano al ruolo loro assegnato dal regista, si rivolge poi direttamente allo spettatore per invitarlo a non rassegnarsi, nella propria vita, a recitare una parte assegnatagli -magari da convenzioni o circostanze- ma di cercare di essere autentici ed interpretare il proprio originale ruolo nella società. Messaggio non banale in una società sempre più appiattita e condizionata pesantemente dai modelli pervasivi veicolati dai social e che hanno come bersaglio preferenziale proprio i giovani.

“Il Banco non è solo uno spettacolo” è stato rivendicato: “ma è uno specchio” in cui guardarsi e provare a riconoscersi per quello che si è per davvero. Bravi gli attori e le attrici in erba che hanno affrontato in modo intenso e disincantato la prova non facile dal punto di vista della efficacia spettacolare.

E che sia andata benissimo lo si è capito dagli applausi scroscianti e dalle risate che il “pubblico pagante” ha riservato alla performance, intercalata con apprezzati esilaranti inserti in slang materano. Stesso dicasi per i corpi di ballo che hanno rappresentato in mirabolanti scenografie i brani musicali eseguiti dai numerosi strumentisti e vocalist che si sono susseguiti, sostenuti da un nutrito gruppo corale.

Una lunga e gradevole maratona che si conclude con il “coro” dei docenti (tutti bravissimi e sovrastati dagli acuti della loro dirigente Patrizia De Franco) e con un’ultima goliardica rappresentazione degli “anziani“, quelli di quinta per i quali questo sarà l’ultimo malinconico “Banco”. Quelli che stanno per fare il salto in un altro pezzo del proprio percorso di vita. Da sottolineare anche il contributo dei tanti che hanno realizzato l’oggettistica messa in vendita per aumentare il gruzzolo da inviare agli amici ruandesi.

Nell’occasione la Dirigente De Franco ha annunciato una importante novità per il proprio istituto, ovvero l’avvio per il prossimo anno scolastico di un nuovo corso, quello di “teatro ed arte scenica”. Un arricchimento dell’offerta formativa cittadina, figlia sicuramente anche di questi ultimi trent’anni di esperienza scenica messa in campo per quel Banco nato inizialmente solo per la solidarietà (che è rimasta anima fondante e fondamentale) ma che ha prodotto molto, molto di più.