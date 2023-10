Conclusi i laboratori del “Progetto MaterAcqua 2023 della Lega Navale

“Si sono tenute nella giornate di venerdì e sabato scorso le giornate conclusive di animazione nei quartieri del progetto Materacqua 2023 della associazione Lega Navale Italiana sezione Matera Magna Grecia.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che: “I quartieri scelti sono stati Serra Venerdì (zona Palasassi) ed il quartiere Arco (presso il parco Vezzoso) dove si sono tenute le attività di animazione che hanno coinvolto bambini, giovani ed adulti. I convenuti hanno avuto modo di ascoltare i suoni dell’acqua ed insieme al performer Rino Locantore e sono stati coinvolti in momenti musicali e laboratoriali. Il racconto dell’intelligenza dell’acqua e della sua capacità di generare suoni sono il perno centrale della proposta culturale del progetto. Il progetto Materacqua 2023 dell’associazione Lega Navale Italiana sezione Matera Magna Grecia rientra nelle manifestazioni culturali Matera Eventi 2023.”

