Concluse con successo le iniziative natalizie dell’ASD Nuova San Mauro

Poche settimane mancano ancora, a San Mauro Forte, al tradizionale appuntamento de “Il campanaccio” che si svolgerà dal 12 al 16 gennaio 2024 per il quale l’amministrazione cittadina sta predisponendo gli ultimi dettagli (https://giornalemio.it/cronaca/fissate-le-giornate-de-il-campanaccio-2024-a-san-mauro-forte/) e nel mentre, si sono concluse -sembra con ampio gradimento- le iniziative prenatalizie messe in campo dall’ASD Nuova San Mauro (https://giornalemio.it/eventi/a-san-mauro-forte-una-serata-magica-con-villaggio-di-babbo-natale-e-associazioni-in-mostra/). Il 22 dicembre, infatti, durante la mattinata, volontari e dirigenti dell’associazione calcistica vestiti da Babbo Natale, hanno distribuito doni ai bambini degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio, che li hanno accolto con “gioia e stupore“.

Ma la “magia delle feste” ha continuato ad essere alimentata durante la giornata con l’allestimento di un “villaggio di Babbo Natale in Piazza Monastero.” Con “gonfiabili, decorazioni natalizie e una casetta accogliente hanno fatto da cornice a un’occasione unica: i bambini hanno avuto l’opportunità di incontrare Babbo Natale, parlare con lui e scattare foto istantanee in sua compagnia da conservare come prezioso ricordo di quel momento speciale.”

Infine, l’associazione sportiva sanmaurese ha voluto anche fare un ulteriore sorpresa ai bimbi, proprio la sera del 24 dicembre, la vigilia di Natale in cui, alle famiglie che hanno aderito, è stato offerto un servizio davvero speciale, ovvero la possibilità di vedere consegnati a casa i regali ai propri pargoli…..nientepocodimenochè da “Babbo natale“.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione, Francesco Dirago, per essere riusciti, con i dirigenti e i volontari, a rendere palpabile “la magia del Natale per adulti e bambini, portando speranza, sorrisi e amore in un momento così speciale dell’anno.” Risultato reso possibile, viene sottolineato “anche grazie alla collaborazione in sinergia con le altre associazioni locali (protezione civile VOLA, AVIS, Società Operaia del Mutuo Soccorso) e al sostegno dell’amministrazione comunale.”