Conclusa la giornata dedicata all’apertura di Matera 2026 tra spettacoli nei cantieri, sui balconi e nei Sassi

Si è concluso con lo spettacolo di suoni, luci e droni sul cielo sopra il Parco della Murgia (sotto la regia di Nicola Di Meo – Drone&Lights Show Designer) la lunga serata che la Città dei Sassi ha dedicato alla cerimonia di apertura di Matera 2026 Capitale Mediterraneo della Cultura e del Dialogo iniziata alle 17,30 nel cantiere del Cine Teatro Duni.

Una folla di persone affacciate da ogni dove ha seguito lo spettacolo prodotto dai suoni degli strumenti della cultura popolare dell’Italia meridionale e dell’intero bacino mediterraneo, oggetto della ricerca e dello studio di Pino Basile, che sono stati riprodotti dal vivo dallo sperone roccioso del Monterrone (Santa Maria de Idris), masterizzati e ibridati con l’elettronica in tempo reale da Daniele Antezza, e trasformati in algoritmi che hanno disegnano sulla Murgia flussi laser dal vivo, curati da Ultravioletto, in un universo sinestetico di colore e movimento (ideazione e la direzione creativa sono stati dello Studio Antani).

Ma prima di giungere all’ultimo atto, la folla si è spostata in corteo da Piazza Vittorio Veneto dove aveva assistito su un maxi schermo alla cerimonia ufficiale con le autorità svoltasi all’interno del Duni e poi al concerto dell’Orchestra di Grottole posizionata sulle impalcature del Palazzo della Prefettura, dietro alla installazione “Sirena bicaudata” dell’artista Vincenzo D’Alba.

Quindi ha attraversato via del Corso lungo il quale sui balconi e dentro le vetrine di alcune attività commerciali si sono esibiti musicisti e ballerini. Trentasei ballerini di Oltredanza ASD, Breathing e Danzatori di Ginosa prendono possesso degli spazi, affiancati da 38 musicisti dell’Onyx Jazz Club e del Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera, e dalle performance artistiche di Stefano Siggillino e della Compagnia del Trifone