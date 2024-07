Conclusa la 26ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”

“Si è chiusa con il magico concerto di Mario Rosini la 26ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. Una quattro giorni di musica -si legge in una nota conclusiva dell’evento- che ha stupito cistranesi e turisti con coreografie e musiche capaci di unire tradizione e innovazione. La tradizione delle bande, emblema della pugliesità insieme alle luminarie, e le majorettes che hanno dato un tocco di internazionalità, unite all’innovazione rappresentata dalle street band e dalle nuove imprese in cui le bande si sono cimentate.

Il Festival, infatti, è stato il luogo in cui si sono rappresentate delle unioni originali come per “Pizzica che banda” venerdì sera ed il concerto di Mario Rosini ieri sera. Due momenti in cui la tradizione della banda si è unita alla pizzica ed alla voce del cantante gioiese, dando esiti musicalmente unici. Un esperimento assai gradito dai presenti, che anche fino a tarda ora hanno ascoltato le esibizioni degli ospiti internazionali del Festival Musicale.La ventiseiesima edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” ha confermato l’importanza di questo appuntamento clou per Cisternino e l’intera Valle d’Itria. Negli ultimi anni gli organizzatori hanno puntato su alcune innovazioni e quella del 2024 si è confermata essere una edizione che sta avendo grande successo di pubblico grazie alle novità musicali introdotte. L’enorme successo dell’evento da ragione agli organizzatori che hanno scommesso sull’innovazione. Anche l’Amministrazione ha sostenuto il progetto grazie alle risorse dell’imposta di soggiorno. Merito anche degli assessori alla Cultura Annalisa Canzio e al Turismo Roberto Pinto di aver creduto nel progetto presentato. Un ringraziamento al maestro Donato Semeraro, al presidente Claudio Siliberti ed a tutti i membri dell’associazione, con particolare riguardo ai nostri giovani e giovanissimi che ci riempiono di orgoglio” dichiara infine il sindaco del Comune di Cisternino Lorenzo Perrini.

Un’edizione esplosiva, dunque, che ha visto l’internazionalità di majorettes e bande dalla Slovenia, Finlandia, Olanda ed Italia unirsi alla magia del borgo di Cisternino. Una magia che non si interrompe e che da appuntamento alla 27ª edizione de Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”, in programma nel luglio 2025.”

“Siamo riusciti nel nostro intento, trasmettere la pugliesità e l’internazionalità – spiega il direttore artistico M° Donato Semeraro –. Nonostante le difficoltà del percorso che ci ha portato fin qui, abbiamo vissuto quattro giorni di grande musica e spettacolo. Il concept della pugliesità è stato gradito da cistranesi ed ospiti, che hanno compreso ancora di più cosa significhi essere pugliesi. Una pugliesità che sa farsi anche innovazione, come abbiamo dimostrato durante i concerti di “Pizzica che banda” e nella serata condivisa con Mario Rosini, senza mai dimenticare la tradizione. Sento, al termine di questo percorso, di dover ringraziare tutti i membri dell’associazione ma soprattutto i ragazzi dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”, che quest’anno ha realizzato da sola il concerto del Prologue per festeggiare i 30 anni. Grazie anche ai ragazzi più piccoli della Junior Band AMC. Questo progetto sta portando tanta musica e, sono certo, tra loro stanno nascendo alcuni talenti musicali dei prossimi anni”.

Anche il presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” Claudio Siliberti è molto soddisfatto dall’esito del Festival: “È stato un festival esplosivo. Ringrazio i volontari, tutti i membri della Banda di Cisternino e delle altre bande. Un grazie speciale va anche all’amministrazione comunale, che ha rinnovato la fiducia nei nostri confronti mettendoci nelle condizioni di realizzare un festival di così alto livello. Ringrazio uno ad uno i giovani volontari dell’associazione che sono la vera forza della kermesse, solo grazie a loro e ad una squadra volenterosa ed efficiente nascono grandi cose. Un grande grazie esprimo anche al direttore artistico M° Donato Semeraro, che ancora una volta ha saputo ideare la chiave giusta per raccontare la musica bandistica al nostro pubblico unendo tradizione ed innovazione”.

“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.