Conclusa a Salandra la 1^ edizione di “Connecting Village. Residenza artistica per fotografi e storyteller”

Si è conclusa da pochi giorni a Salandra (MT) la prima edizione di Connecting Village, il progetto di residenza artistica destinato a fotografi e storyteller per promuovere le aree poco valorizzate dell’entroterra lucano.

“Promosso da Fargo Produzioni e Storie Parallele film festival con il supporto del Comune di Salandra e curata dal regista, già Nastro d’Argento Nicola Ragone, – si legge in una nota- il progetto di residenza ha condotto nel piccolo centro del materano e on the road per tutta la regione tre fotografi e tre storyteller, selezionati dalla direzione artistica, tra le molte candidature ricevute da tutta Italia.

I giovani e talentuosi fotografi e storyteller, di età compresa tra i 20 e i 35 anni e con all’attivo dei curriculum degni di nota, hanno avuto modo di conoscere da vicino la gente, la cultura, le contraddizioni e bellezze nascoste della regione, visitando siti insoliti che non compaiono sugli itinerari turistici ma che conservano storie e respiri che vale la pena raccontare.

Per una settimana si sono immersi nello studio e nell’osservazione viaggiando quotidianamente e seguendo workshop e lezioni organizzate ad hoc con la docenza di antropologi, project manager, operatori turistici e esperti conoscitori del territorio.

La consegna degli elaborati sarà a settembre 2022 e i lavori svolti saranno raccolti su una piattaforma web e messi a disposizione di pubblico e operatori (per la creazione di itinerari) e di artisti professionisti alla ricerca di location particolari (come le carceri abbandonate, il quartiere Bucaletto a Potenza…), selvagge (calanchi, boschi, gosth town…) o culturalmente ricche (paesi di cultura arbereshe, aree periferiche che hanno conservato molte tradizioni…).

Lo scopo del progetto, che sicuramente avremo piacere di riproporre nel 2023, è quello di attirare l’attenzione di visitatori/ viaggiatori/ artisti di ogni tipo, alla ricerca della vera identità dei luoghi per conservarne e tramandarne la memoria. Per combattere l’isolamento e lo spopolamento e portare nel futuro la Basilicata più schietta, autentica.”

Ma ecco a seguire cosa è stato “CONNECTING VILLAGE” che si è svolto a Salandra (MT) dal 7 al 13 luglio, con dettagli sul progetto, programma e vincitori:

“CONNECTING VILLAGE è il progetto di residenza artistica per fotografi e storyteller promosso da Fargo Produzioni e Storie Parallele film festival a cura del regista Nicola Ragone con la collaborazione del Comune di Salandra.

Il progetto nasce a supporto del dibattito già avviato dal festival del cinema documentario Storie Parallele che, da cinque anni, pone il focus sulle molteplici potenzialità inespresse dell’entroterra lucano e dei paesi, considerati luoghi di tradizione e semplicità, a volte distanti dalla vita contemporanea.

IL PROGETTO

Connecting Village è una strategia per la valorizzazione paesaggistica e culturale dedicata alle aree meno conosciute o sottovalutate dell’entroterra lucano. Una proposta di potenziamento delle peculiarità che contraddistinguono il territorio con l’obiettivo di costruire una rete di paesi appartenenti ad aree poco valorizzate, incoraggiare la cooperazione tra operatori locali, promuovere le tradizioni e il territorio per creare percorsi e itinerari. Un progetto rivolto a visitatori desiderosi di entrare in contatto con la vita e la storia del luogo per dare voce agli abitanti, ascoltare e raccontare le loro storie.

LA RESIDENZA ARTISTICA

Per descrivere con efficacia e rendere al meglio l’identità dei luoghi, l’organizzazione ha pubblicato nei mesi scorsi un bando di residenza artistica della durata di 7 giorni rivolto a fotografi e storyteller provenienti da tutta Italia. Gli artisti selezionati, che alloggeranno a Salandra (MT), avranno il compito di ritrarre e raccontare scorci inediti, spesso ignorati dagli itinerari turistici ma densi disuggestioni, di vita reale. Saranno accompagnati dai tutor sia nel processo di ricerca e discussione legato al progetto che nelle sessioni di esplorazione, attraverso un itinerario che consentirà loro di instaurare un legame con ogni luogo e con la sua comunità. Il percorso comprenderà aree periferiche, ghost town, borghi agricoli, dighe, calanchi e fiumi in secca, luoghi di sosta attivi e dismessi come scali ferroviari, vecchi motel, carceri abbandonate, attraversando l’intera regione. Non mancheranno workshop, attività di gruppo e laboratori con gli abitanti. I contenuti multidisciplinari frutto del lavoro dei 6 talentuosi vincitori della residenza artistica saranno liberamente accessibili online, utilizzabili al fine di incentivare l’interesse dei visitatori e di promuovere lo spirito di esplorazione.

I VINCITORI DELLA RESIDENZA

La giuria ha premiato come vincitori del bando gli storyteller: Francesca D’Agnano (Bologna), Grazia Valeria Ruggiero (Melfi, PZ) e Roberta Sciuto (Roma) e i fotografi: Nicola Misciagna (Aquaviva delle Fonti, BA), Giovanna Traetta (Bari) e Martina Sedda (Milano).

Fargo Produzioni e Storie Parallele film festival sono attivi e presenti sul territorio durante tutto l’anno. ‘Connecting Village’ è parte delle ‘Call for Artists’ lanciate nel 2022. Meritano di essere menzionate anche la ‘Summer School – Corso di fotografia, sviluppo e stampa in pellicola’ e la ‘Call for Land Art’, che si concretizzeranno nei prossimi mesi e, naturalmente, la V edizione del festival del cinema documentario a settembre. Tutte informazioni su www.festivalstorieparallele.it

QUESTO IL PROGRAMMA SVOLTO:

07 luglio

Ore 10.00 – Sala dell’affresco (Comune di Salandra): CONNECTING VILLAGE: GEOGRAFIA DELL’ENTROTERRA, a cura di Nicola Ragone

Ore 11.00 – 18.00 – Territorio di Salandra: PAESAGGI E NARRAZIONI DEL QUOTIDIANO, esplorazione a cura degli artisti residenti

Ore 19:00 – Sala dell’affresco (Comune di Salandra): INCONTRO CON GLI ARTISTI, a cura dell’antropologo Giuseppe Melillo e del project manager Giuseppe Lalinga

08 luglio

Ore 7.00 – 16.00: ESPLORAZIONE DEI BORGHI RURALI, a cura degli artisti residenti

Ore 20:00 – Sala dell’affresco (Comune di Salandra): INCONTRO CON IL PUBBLICO: STRATEGIA “CONNECTING VILLAGE” E PRESENTAZIONE DEGLI ARTISTI RESIDENTI

9 luglio

Ore 9.00 – 16.00: Ricerca e scrittura degli artisti

Ore 16:00 – Sala dell’affresco (Comune di Salandra): INCONTRO CON GLI ARTISTI, a cura del Professor Carmine Cassino e del manager culturale Luigi Vitelli

10 luglio

Ore 8.00 – 18.00: ESPLORAZIONE DEI PAESI DI ETNIA ARBERESCHE, a cura degli artisti residenti

11 luglio

Ore 8.00 – 18.00: GHOST TOWN E ARGILLE, esplorazione a cura degli artisti residenti

12 luglio

Ore 8.00 – 18.00: AREE PERIFERICHE E CARCERI ABBANDONATE, esplorazione a cura degli artisti residenti

13 luglio

Ore 9.00 – 16.00: Ricerca e scrittura degli artisti

Ore 16:00 – Sala dell’affresco (Comune di Salandra): INCONTRO CON GLI ARTISTI: RACCONTO E RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA ALLA COMUNITA’”