Concerto “Sorella Acqua” Stagione Concertistica 2025 Matè e Solisti Lucani

Giovedì 24 aprile 2025 alle ore 20:00, a Matera presso il Palazzo Viceconte, si terrà il concerto “Sorella Acqua. 800 anni del Cantico”, nell’ambito della Stagione Concertistica 2025 dell’Associazione Matè e Solisti Lucani.

Un percorso di musica e versi dedicati alla figura di San Francesco poeta, in occasione dell’800° anniversario della composizione del suo Cantico delle Creature. Il concerto propone una riflessione intensa e toccante sulla Passione di Cristo, così profondamente vissuta dal fraticello di Assisi.

Il Meridies Cello Ensemble, composto dai talentuosi violoncellisti Roberto Chiapperino, Giovanna D’Amato, Daniele Miatto, Luciano Tarantino, darà voce alla parte musicale della serata, accompagnato dalla voce recitante dell’attore Erminio Truncellito che guiderà lo spettatore in un viaggio spirituale che unisce bellezza, contemplazione e poesia.

L’evento, non incluso nell’ abbonamento della Stagione Concertistica dell’ensemble ì Solisti Lucani, rappresenta un appuntamento speciale che arricchisce il programma con un’esperienza musicale e poetica di grande intensità.

