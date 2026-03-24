Concerto “Note di Passione” a Montescaglioso il 28/03/2026

In occasione della Settimana Santa, Montescaglioso ospiterà il concerto “Note di Passione”, in programma sabato 28 marzo alle ore 19:00 nella Chiesa Madre di Montescaglioso. L’iniziativa, ormai appuntamento atteso nel calendario culturale cittadino, propone un viaggio musicale tra fede, tradizione e suggestioni sonore legate ai riti pasquali.

L’evento è organizzato dall’Associazione Giovani Musicisti Lucani (A.G.M.L.) di Montescaglioso, realtà nata nel 2012, impegnata nella valorizzazione del patrimonio musicale locale e promotrice, tra le varie formazioni musicali, anche del Gran Concerto Bandistico “Città di Montescaglioso”. La banda di Montescaglioso vanta, nel suo organico, di un’assidua presenza di musicisti montesi, tradizione che si rinnova di padre in figlio, di famiglia in famiglia.

Il programma prevede l’esecuzione di brani dedicati alla Passione, nello specifico marce funebri, interpretati dal suddetto Concerto Bandistico e diretto dal Maestro Roberto Laganaro, che guiderà i musicisti in una performance pensata per accompagnare la comunità verso i giorni più intensi del calendario liturgico.

Un appuntamento che unisce devozione e cultura, confermando il ruolo della musica come linguaggio capace di raccontare e rinnovare le tradizioni della Settimana Santa montese.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.