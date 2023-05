Concerto Festa della Repubblica con l’orchestra del Conservatorio di Matera

Si rinnova il tradizionale concerto dell’orchestra del Conservatorio di Matera per la Festa della Repubblica italiana del 2 giugno in collaborazione con la Prefettura di Matera. L’Orchestra formata da studenti e docenti tutor della massima Istituzione musicale sul territorio sarà protagonista venerdì 2 giugno con un concerto su musiche J.S. Bach e L. Van Beethoven. Protagonisti quest’anno studenti della classe di Direzione d’Orchestra del Maestro Pablo Varela e solisti selezionati con audizioni interne. Dopo il l’esecuzione dell’Inno di Mameli Elisa Calabrese al flauto eseguirà la Suite n.2 di Johann Sebastian Bach, sempre del compositore tedesco il pianista Alberto Paternoster sarà solista nel Concerto n.5 in fa mìnore, Andrea Di Cecca eseguirà di Ludwig van Beethoven il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in do maggiore op.15, concerto che sarà anticipato dall’Ouverture di Beethoven ”Zur Namensfeier”. A dirigere l’orchestra del Conservatorio della Città dei Sassi gli studenti dei corsi accademici di direzione d’orchestra Carla Capolongo, Domenico Famà, Mattia Gaudiano, Sara Lacarbonara, Romiria Lauria. Il concerto del 2 giugno rientra tra le attività di produzione artistica del conservatorio di Matera che vede in questi giorni impegnati quasi 500 studenti dei corsi di base, propedeutici e livelli accademici in “Saggi di studi” presso le Monacelle e concerti della “Chamber Music” nella Sala Rota e Auditorium del Conservatorio. Sul sito dell’istituzioni www.conservatoriomatera.it tutte le informazioni per le domande per gli esami di ammissioni per il prossimo anno accademico 2023/24.

A causa delle avverse condizioni climatiche il concerto che era previsto nell’atrio della prefettura si terrà nell’Auditorium del Conservatorio alle ore 20 con ingresso libero fino ad esaurimento posti.