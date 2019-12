Domenica 22 dicembre, alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Matera, si terrà l’ormai tradizionale Concerto di Natale del Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina”, diretto dal M° Carmine Antonio Catenazzo.

Il concerto proporrà un ideale viaggio musicale tra le culture e le tradizioni del Natale, spaziando tra brani popolari dialettali regionali, brani scelti tra diverse culture mondiali e brani del repertorio corale “classico” di autori come il rinascimentale Giovanni Pierluigi da Palestrina e il contemporaneo Ivo Antognini; non mancheranno i brani natalizi più conosciuti e cari alla nostra memoria, in un insieme di melodie diverse suggestivo ed accattivante.

L’attuale Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” trae origine dal Coro a voci bianche-voci virili costituito nel 1944 per iniziativa del Prof. Lucio Marconi e del canonico don Luigi Paternoster. Diretto dal M° Carmine Antonio Catenazzo, ha al suo attivo concerti in tutta Italia e all’estero, partecipazioni a Rassegne nazionali ed internazionali, Prime Esecuzioni Assolute e Moderne, collaborazioni con prestigiosi musicisti, direttori d’orchestra e istituzioni musicali italiane, partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche (TRM, Rete4, TV2000, Radiomaria), tre pubblicazioni discografiche e la partecipazione ad altre tre pubblicazioni discografiche (Francesca Patanè – 2006; Francesco Cera – 2014; A.Ba.Co. – 2019).

Organizza annualmente la Rassegna Polifonica “Petra Matrix” (dal 2005), il Concorso Corale “Antonio Guanti” (dal 2011) e il Festivall “La Musica Sacra nei Luoghi Sacri” (dal 2018).

Carmine Antonio Catenazzo si diploma brillantemente presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera (Organo e Composizione Organistica, Clavicembalo), dove studia anche Pianoforte e Composizione. Presso lo stesso conservatorio consegue anche con il massimo dei voti il Diploma Accademico di Secondo Livello in Direzione d’Orchestra.

La sua variegata ed intensa attività concertistica comprende concerti all’organo sia come solista (su strumenti storici e moderni) che come basso continuo, al clavicembalo, al pianoforte come accompagnatore di cantanti, alla direzione di formazioni corali e orchestrali.

All’attività concertistica affianca l’attività di revisore e trascrittore: ha curato infatti la revisione critica delle opere: “La finta Cameriera” di Gaetano Latilla, “Catone in Utica” e “Nerone” di Egidio Romualdo Duni, eseguite in “Prima Esecuzione Moderna”.

E’ Direttore Artistico della Rassegna Polifonica “Petra Matrix” e del Concorso Corale Internazionale “Antonio Guanti”. E’ docente titolare e vicedirettore presso il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera.