Concerto di musica classica all’Unitre di Matera

Sabato 21 ottobre, alle ore 16.30, nella sede del Centro Carlo Levi di Matera si terrà il terzo incontro organizzato dall’UNITRE materana sulla Sinfonia Classica. Il maestro Michele Carulli, clarinettista e direttore d’orchestra di fama internazionale, parlerà della Sinfonia e, in particolare, delle opere sinfoniche composte da Ludwig van Beethoven. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Carlo Levi, inaugura la stagione degli incontri che l’Unitre dedica periodicamente a vari argomenti. L’anno Accademico 2023/24, iniziato lunedì 9 ottobre con numerosi corsi che si svolgeranno per tutto l’anno nella sede dell’ Istituto Tecnico Commerciale “Loperfido-Olivetti”, si presenta particolarmente ricco sia per le numerose discipline insegnate sia per gli incontri mensili con gli esperti su argomenti di attualità. Un notevole incremento delle nuove iscrizioni ha caratterizzato l’inizio dell’anno accademico premiando il lavoro di squadra svolto da tutto il Consiglio Direttivo dell‘Associazione e incoraggiandolo a continuare e a migliorare sempre di più il suo impegno nel territorio in favore della cultura e della socialità.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.