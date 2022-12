Concerto di fine anno dell’Ass. Matè e Solisti Lucani

Mercoledì 28 dicembre ore 20:00, presso Palazzo Viceconte a Matera, è in programma il concerto “Fine anno in Ensemble”, organizzato dall’associazione Matè e Solisti Lucani.

Un concerto di fine anno per immergerci, attraverso la musica, nella calda e brillante atmosfera delle Feste, nella magica e suggestiva cornice dello storico Palazzo Viceconte nel cuore dei Sassi di Matera.

Dal Concerto Grosso scritto per la Notte di Natale di Corelli, fino al valzer dal Faust di Gounod, in repertorio anche alcuni brani natalizi scritti da due compositori lucani : Vincenzo De Filpo e Angelo Basile.

In questa occasione l’ensemble Solisti Lucani, diretto da Rocco Lacanfora, ospiterà al suo interno alcuni giovani musicisti, studenti del Liceo Musicale T. Stigliani di Matera, offrendo così un’opportunità unica a questi ragazzi che si sono distinti per impegno, disciplina e passione per la musica e che aspirano ad una carriera in questo settore.

Con il concerto del 28 dicembre giunge a conclusione la Stagione Concertistica 2022 dei Solisti Lucani, che vanta la Direzione Artistica del Primo Violino della Scala di Milano, Laura Marzadori e che è stata anche quest’anno ricca e prestigiosa, grazie alla partecipazione di tanti artisti di fama internazionale, ma soprattutto grazie all’impegno, alla costanza e alla passione dei musicisti dell’ensemble Solisti Lucani, forza e vanto del nostro Territorio.

È possibile prenotare i biglietti del concerto contattando l’Ass. Matè via mail all’indirizzo mate.solistilucani@gmail.com, oppure telefonicamente o tramite Whatsapp al 3285410166.