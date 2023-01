Concerto dell’Epifania Pierluigi da Palestrina

Torna, dopo la sosta forzata della pandemia, il Concerto dell’Epifania per la Solidarietà promosso dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina APS sotto la direzione artistica del M° Carmine Antonio Catenazzo.

L’appuntamento raggiunge, quest’anno, il ragguardevole traguardo della XX edizione, confermandosi uno degli eventi musicali storicizzati cittadini.

“La musica fa bene, ma fa anche DEL bene!”: questo è lo slogan lanciato via social dalla formazione corale, che con il proprio contributo musicale quest’anno promuoverà e sosterrà le attività della sezione materana dell’A.I.S.M., da oltre 50 anni impegnata in modo completo su tutti gli aspetti della sclerosi multipla: sulle persone, la ricerca, i diritti, affermandosi come il punto di riferimento più autorevole per chi è colpito dalla patologia, per i familiari, gli operatori sociali e sanitari e tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla.

Appuntamento dunque con la solidarietà il 6 gennaio 2023, alle ore 20.00 presso la parrocchia Maria SS. Addolorata (Serra Venerdì), Matera.