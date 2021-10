Riparte la Stagione Concertistica dell’Ensemble Solisti Lucani con un bellissimo concerto e due ospiti d’eccezione dal Teatro alla Scala di Milano: i Maestri Eugenio Silvestri e Laura Marzadori.

Domenica 17 ottobre 2021 ore 20:30 a Matera presso il Salone del Piano Nobile di Palazzo Viceconte, si terrà il concerto “Eugenio Silvestri e i Solisti Lucani” in cui il M° Silvestri con la sua viola e l’ensemble Solisti Lucani, diretti dalla musicista materana Grazia Giusto, eseguiranno musiche del Novecento dalle sonorità nuove e intriganti. Il concerto vedrà anche la partecipazione straordinaria di Laura Marzadori, Primo Violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Continua la collaborazione dell’Associazione Matè con alcuni dei grandi musicisti del Teatro alla Scala di Milano. Dopo il M° Alessandro Serra, contrabbassista ospite a Matera nel mese di agosto, ora il ritorno della Marzadori, già Direttore Artistico della Stagione Concertistica 2021 dei Solisti Lucani, con il M° Silvestri, protagonista del prossimo concerto.

A partire da oggi fino a domenica, inoltre, questi ultimi terranno un corso di perfezionamento di violino e viola presso il Palazzo Viceconte, aperto a tutti gli studenti ed i giovani musicisti, che ha riscontrato ampia adesione e che rappresenta un’ importante occasione di alta formazione artistica nella nostra città.

L’associazione Matè, quest’anno riconosciuta anche dal Mibact, continua ad ospitare artisti di fama internazionale, nella suggestiva cornice del Palazzo Viceconte, nei Sassi di Matera, con l’intento di offrire occasioni di crescita e apertura culturale per la Città.

Ecco il programma del concerto:

Hindemith “Trauermusik”;

Rolla “Divertimento in Fa Maggiore”;

Sibelius “Romanza in do”;

Suk “Serenata”

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso Palazzo Viceconte in via San Potito 7, a Matera, oppure contattando l’Ass. Matè via mail: mate.solistilucani@gmail.com o telefonicamente al 3281587662.