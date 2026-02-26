Conad Adriatico raccoglie 10.000 euro a sostegno dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera

Conad Adriatico ha raccolto 10.000 euro a sostegno dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno.

Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

I fondi raccolti contribuiranno al potenziamento di attrezzature, progetti e iniziative promosse dall’ospedale, a sostegno della qualità delle cure dedicate ai piccoli pazienti e del supporto alle loro famiglie.

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un 1,90€ in più, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto.

Il contributo è stato consegnato oggi, in rappresentanza di Conad Adriatico, dal Socio Conad Adriatico Michele La Calamita, titolare dei punti vendita del territorio, alla presenza del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento – ha detto il DG Friolo – a Conad Adriatico e a tutti i cittadini che, con piccoli gesti di solidarietà quotidiana, hanno reso possibile questa importante donazione. Il contributo raccolto rappresenta un aiuto concreto per migliorare le attrezzature e potenziare i servizi dedicati ai nostri piccoli pazienti, confermando quanto la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità sia fondamentale per garantire una sanità sempre più vicina alle persone e alle loro famiglie.»

«Il legame con i territori è parte del modo di fare impresa di Conad Adriatico e si misura anche nella capacità di sostenere presìdi che svolgono un ruolo essenziale per le famiglie.» – ha dichiarato Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico. – «Se guardiamo al risultato complessivo dell’iniziativa sui cinque ospedali sostenuti nei nostri territori, quest’anno la raccolta è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno: è il segnale di una partecipazione autentica da parte dei nostri clienti e della nostra rete, e ci incoraggia a continuare su questa strada: essere presenti, in modo responsabile, dove c’è bisogno, restando vicini alle persone e alle comunità che ci scelgono ogni giorno.»

Il sostegno di Conad Adriatico agli ospedali e ai reparti pediatrici delle regioni in cui è presente è un gesto di cura che si rinnova ogni Natale. Anno dopo anno, grazie alle iniziative solidali promosse nei punti vendita, tanti piccoli gesti si sono trasformati in un grande abbraccio collettivo, che ha permesso alla Cooperativa fino ad oggi di raccogliere complessivamente oltre 800.000 euro, portando speranza e vicinanza a tanti bambini e alle loro famiglie.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto che l’insegna porta avanti dal 2021 a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano.

Quest’anno la raccolta nazionale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto delle cinque edizioni, contribuendo a portare il totale complessivo a oltre 11,5 milioni di euro.

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.