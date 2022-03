Lui, spirito goliardico, come una chioccia…che si è mossa scivolando lentamente come una chiocciola. Ed è quello che ha fatto il simpatico zio Ludovico, con un progetto di aggregazione nel sociale, che interessa ”ragazzi” dai 9 ai 108 anni. Sul ”perchè? e il ” come?” un video accattivante che gira sul web, sulla sua pagina facebook, tra disegni, didascalie da vedere e rivedere. Per farla breva una ludoteca ”aperta” a tutti che si promette, e questo è lodevole, di stimolare i cinque sensi nella dimensione del gioco, mettendo da parte quella condizione alienante, isolazionista, propria dalla dimensione virtuale ”a-social” per intenderci. In questa, maniera e grazie al sostegno regionale (vi evitiamo numeri, date e settori che troverete sul video) sarà possibile contribuire alla prevenzione di forme di disagio scolastico: dall’abbandono al bullismo agli effetti nefasti della pandemia da confinamento domiciliare, a cominciare dalla didattica a distanza che ha alimentato l’analfabetismo. Naturalmente Ludoteca e camper intendono favorire inclusione e promuovere reti di collaborazione. Ma per saperne di più non vi resta che contattare zio Ludovico (una vita per il gioco permanente e da tavolo in particolare) agli indirizzi

zioludovico@gmail.com – telefono 3393812543 Sarà felice del vostro sostegno. Passaparola…



IL PROGETTO LU.MA.CA in sintesi

la realizzazione di una LUDOTECA centro polivalente di accoglienza e aggregazione, che sia strumento di prevenzione a fenomeni diversi, dal bullismo all’abbandono scolastico, che sia da promozione alla parità e luogo inclusivo di culture.

MA.rcia di un Camper che porti il gioco da tavolo ai paesi dimenticati della Basilicata. Marcia intesa anche come marcia verso la costruzione di una nuova comunità pensante. Un Camper, è un utile modo per contrastare gli effetti negativi della pandemia.

CA.sa ma non in senso oggettivo, ma soggettivo, come un luogo di benessere e serenità personale.

Destinatari degli interventi

Prima sintesi Bambini e ragazzi nella fascia 06/19 ingaggiati in strada nei passaggi del camper e/o studenti

Seconda sintesi Famiglie di qualsiasi ceto e/o in situazioni di svantaggio e/o in situazioni critiche

Terza sintesi ADULTI dai 19 ai 108 anni

MACRO OBIETTIVI

Primo Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento

permanente per tutti.Secondo Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Terzo Ridurre le diseguaglianze,

Aree di intervento

dei bisogni : promozione e sviluppo di azioni volte ai bisogni

dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere

ambienti dedicati all’

apprendimento che siano

sicuri, non violenti e inclusivi per tutti;

Della Prevenzione

anticipare e individuare situazioni di fragilità e di

bisogno che possano coinvolgere anche fasce di

popolazione particolarmente esposte (ad esempio:

minori, anziani soli, persone non autonome in

situazioni di precarietà economica, ecc.



