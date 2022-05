Alcuni se lo aspettavano e mano a mano che i voti di giurie e del televoto arrivavano ne abbiamo avuto la conferma, con i Kalush della struggente “Stefanìa” (accento sulla i) che hanno vinto l’ Eurovision di Torino, tra commozione e un appello a salvare Mariupol. Un segnale preciso a chiudere un conflitto che sta seminando morte, tra ucraini e russi. Tanti giovani, tante famiglie divise, orfani, distruzione e un sinistro clima d’ ”opportunismi” e ”ipocrisie” che rischiano di far proseguire il conflitto fino alle estreme conseguenze mondiali. Ognuno a Est come a Ovest ha le proprie responsabilità e irresponsabilità. Serve la pace, per il mondo intero, avvelenato da un clima di ricatti che non promette nulla di buono. La musica come la cultura, la scienza non devono avere barriere, discriminazioni. L’anno prossimo, chissà, l’Eurovision potrebbe svolgersi a Kiev in una Europa riappacificata e con la presenza anche di cantanti russi, penalizzati come altri artisti, sportivi da una guerra assurda, ma annunciata e sottovalutata.



la traduzione di ” Stefanìa”in italiano

Stefania mamma mamma Stefania

Il campo fiorisce e lei diventa grigia

Cantami una ninna nanna mamma

Voglio sentire di nuovo le tue parole più care

Mi ha cullato, mi ha dato un ritmo e forse la mia volontà non può essere portata via perché me l’ha data lei

Probabilmente ne sapeva più di Salomone

Verrò sempre da te attraversando strade dissestate

Non mi sveglierebbe, non mi sveglierebbe mai durante un forte temporale

Toglieva due “gesti delle fiche” a sua nonna come se fossero proiettili

Mi ha sempre conosciuto bene, non si lasciava ingannare e quando era molto stanca mi cullava così

Lyuli lyuli lyuli …

Non indosso i pannolini ma mamma ma mamma, basta, non importa quanto cresco, lei mi compra dei vestiti adatti a me quando sarò più grande

Non sono un bambino, ma lei ci tiene ancora a me, ero solito fare festa, “come le scorie ti hanno colpito”

Sei giovane, o madre, sei nel fiore degli anni, se non apprezzo le tue cure quando sono al culmine della gloria, nel vicolo cieco

Fammi colpire con una lancia, questa lancia verrebbe comunque bruciata dal mio amore

Lyuli lyuli lyuli …

