Con la nuova ordinanza n.48 del 12 dicembre 2020 il Presidente della Giunta regionale della Basilicata (https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3071168.pdf) Vito Bardi ha adeguato le disposizioni della sua precedente n.47 in materia di restrizioni circa l’ingresso e l’uscita dalla regione, gli spostamenti tra comuni e le attività commerciali (https://giornalemio.it/cronaca/ordinanza-bardi-n-47-vietati-spostamenti-in-entrata-ed-in-uscita-dalla-basilicata/).

Infatti, la nuova ordinanza all’ Art. 1 “(Ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19) dispone che:

“A far data dal giorno 13 dicembre 2020 cessano di avere efficacia le disposizioni di

cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e p) dell’Ordinanza nr. 47 del 5 dicembre 2020,

salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione

all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

In pratica i passaggi dell’ordinanza n.47 che cessano di avere efficacia sono i seguenti:

Art. 1

(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti ulteriori misure:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti comunque gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti la cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;



p) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle attività di catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, e gli itinerari europei E55 e E45, gli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.”