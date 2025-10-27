Con Nevia, I dimenticati, Campo 65 e il dolore condiviso

Sono i concetti che hanno caratterizzato l’abbraccio tra le due sponde dell’Adriatico, che vissero la traumatica separazione tra culture, territori, famiglie, affetti nell’immediato dopoguerra con la sconfitta del nazifascismo. E l’occasione è stata offerta dalla proiezione del documentario ” Pozabljeni – I dimenticati – Campo 65”, realizzato da TV Koper – Capodistria, è stata molto più di un evento: un vero ponte di memoria tra l’Istria e la Puglia” con il toccante ricordo di Nevia Mitton.



IL COMUNICATO STAMPA

La proiezione del documentario “Pozabljeni – I dimenticati – Campo 65”, realizzato da TV Koper – Capodistria, è stata molto più di un evento: un vero ponte di memoria tra l’Istria e la Puglia.

A termine del documentario un incontro incredibile qui descritto da Nevia Mitton profuga di Valle d’Istria: “ho incontrato un gruppo di persone, giunte in delegazione e provenienti da Valle d’Istria, il mio paese natale. Un incontro semplice, ma commovente, che ha trasformato questa giornata in un vero ponte di memoria tra le due sponde dell’Adriatico.”

Le parole di Nevia hanno un peso specifico enorme, perché arrivano da chi ha dovuto lasciare la propria terra dopo l’annessione alla Jugoslavia di Tito; territori che per secoli avevano conosciuto la convivenza pacifica di culture diverse, interrotta solo dall’avvento del fascismo.

Riportiamo le sue parole, che racchiudono il senso più profondo di questa giornata:

“Ciascuno deve riconoscere il dolore sopportato dall’altro.”

Da questa consapevolezza passa la vera pacificazione delle memorie, nel segno di pace e mai più guerre.

Un ringraziamento speciale a TV Koper – Capodistria, al Comune di Altamura, ai nostri ospiti e a tutte le persone che continuano a credere nel valore della memoria condivisa.

Ricordare insieme significa costruire futuro.

