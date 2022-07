Con Murgia Enjoy Astrologia e Astronomia sulla Murgia

L’associazione, dopo il successo della precedente iniziativa, torna a proporre un incontro sull’Astrologia, disciplina che “consente di comprendere l’individuazione del proprio cammino terreno personalizzato” e che “consente di affermare l’inviolabile diritto di scoprire se stessi, di essere se stessi e di cambiare eventualmente solo al fine di una propria evoluzione personale spontanea mai imposta in nome di uno sbandierato modo giusto di essere”.Per trattare l’argomento in modo chiaro ed esaustivo i soci hanno ottenuto la preziosa disponibilità della, che applica un approccio olistico all’Astrologia scegliendo di seguire la scuola di Liz Greene e di Robert Hand che interpretano il tema natale dell’individuo in chiave psicologica e gli eventi in chiave spirituale-evolutiva. L’area di maggiore interesse dei suoi studi è l’Astrologia Umanistica ed Evolutiva perché attraverso la conoscenza del vero sé e con lo studio del proprio tema natale si cerca di svincolare la persona dai condizionamenti della propria crescita che rischiano di frenarne lo sviluppo. Sempre in quest’ottica si occupa di applicare l’Astrologia per aiutare le persone ad individuare i propri talenti da sfruttare nel mondo del lavoro, a comprendere e a migliorare le proprie relazioni e a suggerire quali siano le attitudini potenziali dei bambini, al fine di una crescita armoniosa. Durante l’incontro l’argomento sarà arricchito da cenni sull’astronomia e sulla mitologia delle stelle.Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy “Puglia 2022”, le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla “Village Card” e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alleCome da consolidata abitudine, al termine dell’attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con(bruschette, pizza margherita, bevanda e coperto) con caffé o amaro in omaggio ai soci ordinari o, con un solo euro di differenza, di provare la pizza Murgia Enjoy con salsiccia e funghi locali e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile laL’attività, che ha ottenuto il patrocinio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia, si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l’uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare guanti per tutto il percorso.L’attività è stata proposta, entro il termine del 20 maggio previsto dallo stesso Comune, per il calendario delle iniziative comunali delle associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Cassano delle Murge ma, alla data del presente comunicato, non è giunta l’approvazione.Ulteriori informazioni su www.murgiaenjoy.it