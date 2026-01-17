Con mamma Teresa all’Itcg ’’Loperfido-Olivetti’’ contro il bullismo

Per la madre del giovane Andrea, che si tolse la vita nel 2012, a causa della oppressione costante e in diverse forme dei coetanei, che lo avevano deriso per il suo modo di vestirsi e di essere sé stesso, incontrare altri giovani -per ricordar loro che le ‘’parole hanno un peso’’- è una missione educatrice, che porta avanti con determinazione. Una esperienza, quella di Teresa Manes, che ha portato, alla stesura del libro ‘’ Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa”, pubblicato da Fabbri Editori e alla realizzazione di un film diretto da Margherita Ferri https://giornalemio.it/cinema/il-ragazzo-dai-pantaloni-rosa-che-si-uccise-per-bullismo-un-bubbone-pericolosamente-tra-noi/ . Lunedì 19 gennaio quella testimonianza sarà oggetto di confronto e di sensibilizzazione con gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri ‘’Antonio Loperfido – Adriano Olivetti’’ di Matera, che hanno lavorato e continuano a portare un progetto su quel tema. Scuola debullizzata? Si può e si deve. Un esempio e un percorso anche per altre realtà, ma che deve continuare nel quotidiano, fuori, dove la pratica dei social e di un protagonismo spinto porta a non guardarsi dentro e intorno. A ricordarlo mamma Teresa e Andrea che avrebbe preferito altre parole e rispetto soprattutto. Il bullismo, diretto o social, si combatte dando spazio a parole che cominciano con ‘’A’’ come amore, amicizia, aiuto ed evitando di voltarsi dall’altra parte quando un amico, un’amica soffrono e tengo dentro solitudine e sofferenza.



COMUNICATO STAMPA

Bullismo, all’ITCG la testimonianza di Teresa Manes, madre coraggio.

Perse il figlio di 15 anni. Andrea si tolse la vita, nel 2012, a causa delle angherie subite dai coetanei per il suo abbigliamento. Sua madre, Teresa Manes, ha convertito quella tragedia in una grande missione sociale, una vera e propria “azione pedagogica”, come l’ha definita in diverse occasioni pubbliche. Un impegno che si concretizza anche grazie al suo libro “Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa”, di Fabbri Editori, da cui è stato tratto anche un film, che l’autrice porta in giro in Italia per sensibilizzare sui problemi collegati al bullismo.

Manes, il 19 gennaio 2026, alle 8.30, incontrerà gli studenti dell’ITCG Loperfido Olivetti di Matera, nell’aula magna della scuola, in Viale Aldo Moro n. 28.



Il progetto dell’ITCG, dal titolo “Le parole hanno un peso”, proporrà un’importante testimonianza su una questione di stringente attualità, che fa riferimento alle forme di violenza che minano la dignità e l’equilibrio emotivo degli adolescenti. Discutere di bullismo e cyberbullismo è sempre di più un atto di responsabilità collettiva perché, inevitabilmente, tira in ballo i diritti fondamentali delle persone, garantiti, prima di tutto, dalla nostra Costituzione.

L’ITCG lavora costantemente per iniziative che mirano alla comprensione dei pensieri altrui e alla formazione di capacità utili alla percezione delle emozioni degli altri.

Gli studenti delle classi seconde dell’Istituto avranno la possibilità di confrontarsi con Manes (Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana) sulla forza distruttiva delle parole e su come i commenti sui social e, in genere, quelli veicolati sui dispositivi elettronici, possano ferire e lasciare tracce pesanti e distruttive. In discussione il ruolo dei soggetti che, a diverso titolo, possono agire per contrastare le dinamiche del bullismo.

Con Teresa Manes, ormai un punto di riferimento per i percorsi di elaborazione del lutto e di ricerca di nuove strade e soluzioni per resistere, reagire e informare, si parlerà della trasformazione del dolore in azioni utili alla comunità e, soprattutto, ai giovani.

“Perché dopo continuare a vivere si può … anzi … si deve!” (dal libro “Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa”).

Matera, 17 gennaio 2026

