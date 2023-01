Con l’Erasmus ‘’Lost’’ la formazione per la ricerca degli scomparsi

Una iniziativa davvero interessanti, di nicchia, se vogliamo, ma utile per formare figure professionali da destinare alla ricerca di persone scomparse. Di ausilio, come abbiamo avuto modo di vedere con la trasmissione della rai ‘’ Chi l’ha visto?’’ anche per associazioni dedicate come Penelope. E il progetto Lost 2 ( in inglese persi, scomparsi) finanziato dal programma Erasmus+, che vede come capofila l’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento (Arlab). La nota che segue, riferito a un incontro di 10 giorni fa (meglio tardi che mai) tenutosi a Matera, coinvolge anche altri Paesi europei. Attendiamo la conclusione del percorso formativo per vedere all’opera figure indispensabili per non sprecare alcuni indizio nella ricerca di persone scomparse.



IL COMUNICATO STAMPA

Lost2: al via a Matera il progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ sulla formazione di professionalità specializzate nella ricerca delle persone scomparse

Al via a Matera il progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ denominato Lost2, che vede come capofila l’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento – ARLAB.

Il 17 e 18 gennaio si è svolto a Matera il meeting di avvio del Progetto LOST2 (Learning Opportunities inStruments and investigation Tecniques to fight the growning phenomenon of MISSING PEOPLE in Europe), che vede l’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento della Basilicata (ARLAB) soggetto capofila – Lead Partner – e coinvolge enti pubblici e privati e organizzazioni non governative che operano in Italia, Spagna, Danimarca, Portogallo, Belgio e Grecia.

I partnerariato di LOST2 è composto da: SIULP Perugia (Italia) – OMNIS (Italia), EUROMASC AS (Norvegia), Asociacion Sos Desaparecidos (Spagna), European Forum of Technical And Vocational Education And Training (Belgio), P-Consulting (Grecia), The smile of the child (Grecia), Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (Portogallo);

L’obiettivo del progetto, finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, è quello di sviluppare un percorso formativo innovativo finalizzato alla creazione di una nuova figura professionale specializzata nella ricerca di persone scomparse a livello europeo e, quindi richiedere a livello europeo ed in ogni Stato dei partners di progetto per richiedere il riconoscimento della qualifica professionale, per la relativa certificazione delle competenze, e l’inserimento nel catalogo dell’offerta formativa.

Partendo dal risultato finale del precedente progetto LOST, si è rilevata l’esigenza della creazione di un profilo professionale che sarebbe un grande valore aggiunto per il lavoro delle forze dell’ordine e costituirebbe un punto di riferimento qualificato per il supporto e il sostegno alle famiglie degli scomparsi.

Un fenomeno che rappresenta una vera e propria emergenza a livello europeo e dei singoli paesi, che il progetto consentirà di affrontare con un approccio europeo, anche attraverso lo scambio di buone pratiche transnazionali, con l’obiettivo di contribuire a migliorare le competenze dei professionisti della ricerca e favorire la cooperazione tra i Paesi dell’Unione.

Un ulteriore valore aggiunto è la partecipazione al progetto, come partner associato, dell’Associazione Penelope Italia, che è un punto di riferimento a livello nazionale per il supporto psicologico, le consulenze tecniche, l’assistenza legale e soprattutto il sostegno umano, alle famiglie degli scomparsi e che nacque proprio in Basilicata nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993. Tutte le informazioni sul progetto e sulle relative attività saranno presto disponibili sul sito di ARLAB e attraverso i canali social che verranno creati appositamente per la comunicazione, la disseminazione e il coinvolgimento degli stakeholders locali.