Con le valigie in mano…Anche al Mercatino un simbolo di emigrazione

E vederne tante, quelle di una epoca passata, della foggia e materiali diversi, senza rotelle rispetto ai trolley di oggi, non poteva che riportare alla memoria dei viaggi della Prima Repubblica e, purtroppo, dell’emigrazione. Già una tendenza che è ripresa anche a Matera, con quel segno meno di 200-300 l’anno post 2019 riferita purtroppo ai giovani che vanno a studiare fuori e che difficilmente ritornano. E con loro, lo riferiamo con cognizione di causa, anche alcuni genitori che seguono i figli al Nord o all’Estero per dare loro una mano. Il mercatino della memoria di Piazza Vittorio, organizzato dal circolo filatelico e numismatico ” Raffaele Paladino” (che colmano le lacune di ”animazione” turistica dell’estate 2025) con quel banco espositivo ci ricorda un problema e una situazione in aumento, mentre va avanti la convegnistica da diporto tra annunci, progetti, bandi che lasciano il tempo che trovano. I dati sono quelli e non c’è stato al momento alcuna riflessione per intervenire sulle cause e trovare e mettere a punto soluzioni per contenere, non arrestare, l’emorragia di quelle risorse del nostro futuro che vanno ad arricchire altri Paesi, altre economie. Restano le valigie e spesso sono il simbolo di un viaggio senza ritorno…

