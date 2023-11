Con l’Arma nel 2024 sfogliando il calendario

” Tra moglie e marito…gioco di squadra…angeli nella pandemia… ciak, si gira! ricordando Vittorio De Sica e ‘la bersagliera” nella sequenza dei film in bianco e nero ‘ Pane,amore e…’ Con i piedi nell’acqua …Viva la Repubblica…Fidati di me…I martiri di Fiesole…In nome del padre…. Ero un carabiniere anch’io …La testa mancante…Siamo in ascolto” sono i temi, le storie, note e meno note che contrassegnano il calendario 2024 dell’Arma dei Carabinieri, seguendo quella scia rossa che dai pantaloni raggiunge le ” Gazzelle” del 112 nei centri piccoli e grandi del Belpaese. Un calendario che quanti seguono la ”Benemerita” attendono ogni anno, per vicinanza, riconoscenza (non dimentichiamolo mai) e per compiere anche un gesto di solidarietà, perchè il ricavato va in beneficienza a ospedali per bambini o per gli orfani dell’Arma. A presentarlo a Matera, presso la Caserma del Comando provinciale, il colonnello Giovanni Russo, che ha rimarcato il significato di ”prossimità” dei Carabinieri tra e per la gente. Il calendario si compone di dodici tavole, una per ogni mese, realizzate dal Gruppo Pininfarina, con i testi del giornalista

Massimo Gramellini.



La 91^ edizione del calendario ha come filo conduttore, fil rouge ( la banda rossa) il rapporto tra i Carabinieri e la comunità. Nelle 12 storie ci sono riferimenti storici alla Seconda guerra mondiale, al sacrificio dei tre carabinieri di Fiesole, che si consegnarono ai tedeschi per salvare dei civili, come aveva fatto Salvo D’Acquisto, fucilato a Palidoro, o al referendum tra monarchia e repubblica, , ma anche di eventi recenti come

la pandemia o l’alluvione in Emilia-Romagna. Il calendario è stato

stampato in un milione e duecentomila copie, delle quali 16 mila

in otto lingue straniere, comprese le due edizioni in dialetto

sardo e friulano. Sono stati realizzati anche altri tre i prodotti editoriali

come l’agenda illustrata con quattro racconti sull’essenza dell’opera sul

territorio, il calendario da tavolo, dedicato ai Carabinieri nei

borghi d’Italia che ha nelle immagini il paese di Miglionico

(Matera), e il planning incentrato sul controllo del territorio.

I proventi della vendita del calendario da tavolo saranno

devoluti all’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei

Carabinieri; quelli del planning al reparto pediatrico del

Grande Ospedale Metropolitano “Morelli” di Reggio Calabria. Un altro anno con i Carabinieri…Nei secoli Fedele,sempre, come riporta il motto dell’Arma.