Con la Virtus Matera la solidarietà ha fatto canestro…tra i bimbi dell’ospedale

Questa mattina, una delegazione della squadra di basket VIRTUS Matera ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

La delegazione, accolta dalla gentilezza di tutto il personale sanitario presente, dal Direttore Sanitario dell’Ospedale, dott. Gaetano Annese e dalla dott.ssa Giovanna Tritto, ha trascorso un’ora con i piccoli ospiti del reparto per augurare loro un Buon Natale, lasciargli in dono qualche gadget e fare qualche canestro insieme.

“Questi ragazzi – afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo – hanno regalato attimi emozionanti ai nostri piccoli pazienti incoraggiandoli a lottare senza mollare mai. Ai genitori voglio dire di non perdere mai la speranza e la fiducia perché questi non sono bambini ma piccoli campioni”.

L’iniziativa è nata dall’idea di due amiche, Martina Ripoli Content Creator della Virtus e Rossana De Simmeo, Tecnico di Neurofisiopatologia.

I giocatori che hanno partecipato all’iniziativa Raul Diaz, Mattia De Laurentis, Francesco Morciano, Francesco De Mola, Marco Spada accompagnati dal Team Manager Cristiano Grappasonni e dalla Content Creator Martina Ripoli, sono riusciti a regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie lanciando un messaggio importante: “Combattere sempre e non mollare mai”.

