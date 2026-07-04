Con la testa nel Pallone ragazze e donne di Ruoti sono davvero determinate

E a confermarlo, partita di calcio a pare a conclusione del progetto curato dall’associazione EudAnima aps’’ Ragazze e donne felici nel segno dell’autodeterminazione’’ quanto messo in campo…nelle scorse settimane con la cultura del fare come ha ricordato la presidente del sodalizio Mari De Carlo, nel ruolo di seminatrice di idee e buone pratiche condivise ch che hanno portato le donne del paese a cimentarsi in laboratori e attività di vario tipo per cambiare il mondo…Perché le donne quando decidono di farlo hanno una marcia in più per sé stesse e per la comunità. E non solo di ago e di filo, sport e di inclusione, ma anche – e i semi messi a dimora ne sono la speranza- per quanto si potrà fare per la comunità ruotese. Tanti i problemi. Ma c’è il fattore ‘’D’’ come la vitamina che è tutta salute per Ruoti e dintorni.



COMUNICATO STAMPA

Con la partita di calcio femminile si è concluso il progetto a cura dell’associazione EudAnima aps: “Ragazze e donne felici nel segno dell’autodeterminazione”

RUOTI. Con 30 piedi felici delle ragazze sul pallone si è concluso nei giorni scorsi (martedì 30 giugno) il progetto ideato dall’associazione EudAnima aps “Ragazze e donne felici nel segno dell’autodeterminazione” con il finanziamento regionale (Cup G24H25000340001).

Il progetto partito da Ruoti ha coinvolto i Comuni ATS Marmo Platano Melandro. È stato un percorso formativo-laboratoriale che è durato nove mesi, e simbolicamente potremmo dire che è stato “partorito” qualcosa di bello e di nuovo. “L’obiettivo di fondo – ha affermato la presidente EudAnima Maria De Carlo – è stato quello di gettare i semi di percorsi culturali per un cambiamento che “si fa” più che si predica. Nella scelta del titolo infatti – ha spiegato – è racchiuso sinteticamente quel pensiero-orientamento di socratica memoria e cioè che la ricerca della felicità consiste nel saper riconoscere la propria natura e poter scegliere nella libertà il proprio percorso di vita. Una ricerca questa, sempre in continuo movimento”.



Il percorso si è articolato con diverse attività laboratoriali a cura sia degli stessi soci che di esperti esterni. Di seguito le attività svolte: Comunità di ricerca (P4C) con le donne di Muro Lucano (c/o UNITRE) sul tema: “Le donne che cambiano il mondo”. Laboratorio creativo “Ago e fili tra i vicoli vissuti”. Laboratorio creativo “Dentro il paesaggio dell’anima – Metafora presepiale”, pensato in occasione degli 800 anni della morte del poverello d’Assisi. Presepio che sarà donato poi alla comunità ruotese. Donne e fitness. Attività sportiva e benessere psicofisico. Per le ragazze incontri di conoscenza del sé e di orientamento. Attività online di consulenza filosofica. Attività “Le streghe tra le erbe”, camminata e scoperta delle erbe nel Bosco di Muro Lucano. Infine, gli eventi sportivi dedicati: ciclismo femminile, bocce e calcio femminile.



“Noi donne abbiamo imparato in questi mesi quanto sia fondamentale lavorare insieme nel rispetto e nella stima reciproca, salvaguardando l’unicità e l’originalità di ciascuna, e sostenendo le rispettive potenzialità – ha detto De Carlo -. Un modello questo che diventa anche una provocazione per singoli e comunità, perché vengono aboliti pregiudizi, classifiche, chiusure e ghettizzazioni di ogni sorta. Uno stile improntato all’apertura a tutto tondo per un umanesimo fondato sulla libertà e autodeterminazione”.

Il successo del progetto, accompagnato da non poca fatica, è stato reso possibile dalla sinergia che si è creata tra le donne partecipanti alle attività, i volontari e gli esperti. Le donne sono quelle che nella quotidianità devono fare i conti con una storia personale, spesso fatta di solitudini, di sogni infranti ma anche di desideri realizzati. Queste donne, che vivono in una realtà sempre più complessa e con fatica devono trovare il loro spazio e/o riconoscimento, sono forti e tenaci, capaci di mettersi in gioco e di trovare spunti per ripartire.

L’associazione è grata agli esperti che con la loro professionalità ed empatia hanno saputo accompagnarle durante l’intero percorso: Ilaria Cappiello, Cecilia Arcieri, Federico Virgilio, Gaetano Baldassarre, Angela Zaccagnino, oltre alle socie, Enzina Troiano, Antonietta Errichetti e Claudia Famularo, e alla già citata presidente.



L’associazione è grata per il supporto al personale dell’Ufficio regionale preposto al presente progetto e altresì è grata a tutti che hanno collaborato, come Motostaffette asd Potenza nella persona di Gianfranco De Felice, alla presidente Federazione bocce Basilicata, Angela Laguardia e all’allenatore di calcio Gianni Infante. Infine, un ringraziamento viene rivolto ai Comuni che hanno dato il loro sostegno attraverso sedi e comunicazioni, a Ruoti, nella persona del sindaco Franco Gentilesca e a Muro Lucano con Giovanni Setaro e i soci Unitre.

Gli obiettivi del progetto sono stati pienamente raggiunti e sembrano inverare quanto il filosofo Julian Marìas afferma: “Nella misura in cui le donne non sono felici, non esiste felicità; e, naturalmente, non la può ottenere l’uomo”, e aggiungiamo neanche le comunità.



Ruoti, 3 luglio 2026

