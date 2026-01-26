Con la Pista Mattei nella rete aereoporti …in volo anche il Turismo

E tra i pochi, Francesco Garofalo, imprenditore turistico, che non ha mai mollato sul progetto (perché di tale si tratta) che la pista aeroportuale ‘’Enrico Mattei’’ di Pisticci potesse diventare un volano ( la matrice del verbo è azzeccata) di sviluppo non solo per il sistema trasporti territoriale, ma anche per il turismo. E Garofalo, ultraimpegnato in due settori- turismo e trasporti- strettamente legati, chiede che non si perdano le opportunità di potenziamento e di rilancio della ‘’pista’’ per fare rete ed entrare in quella rete di scali aeroportuali in grado di soddisfare e integrare esigenze di grandi e piccole strutture, ma in grado di attirare viaggiatori italiani e stranieri. Così la provincia di Matera in primis, con la posizione lungo l’asse basentano e di relazioni interprovinciali che vanno oltre la Basilicata e,a ridosso di Puglia, Calabria e Campania, può guardare con fiducia a svolgere un ruolo dinamico tra realtà vicine. L’imprenditore non sta a guardare e auspica, con lungimiranza, che con le manifestazioni di interesse venga fuori un progetto che faccia decollare, all’insegna della cultura d’impresa e dell’esperienza, l’aeroporto della Valbasento. Manca poco. Maniche a vento e radar pronti ai primo voli di linea e magari a ridosso della prossima stagione turistica.



Pista Mattei : opportunità con una visione industriale

La crescita del comparto turistico passa necessariamente attraverso infrastrutture moderne, accessibilità e connessioni efficienti, capaci di valorizzare le potenzialità culturali e naturali della Basilicata. Il mio intervento sul futuro della Pista Mattei è occasione di confronto per delineare nuove prospettive di sviluppo e sinergie strategiche per il futuro della nostra regione. L’obiettivo è proporre prospettive future del trasporto aereo regionale e consolidare il posizionamento strategico della Basilicata nel panorama nazionale ed internazionale, pur confermando l’importanza degli hub aeroportuali di Bari e Brindisi che hanno fortemente contribuito allo sviluppo turistico – commerciale della nostra regione negli ultimi quindici anni.

Partiamo dal Piano Nazionale Aeroporti dove il concetto di “ Rete Aeroportuale “ viene richiamato come modello di riferimento in termini di efficienza, pertanto Aviosuperficie di Pisticci consentirà di consolidare i benefici per entrambi i territori “ lucano e pugliese” . Sono convinto che le caratteristiche infrastrutturali e tecnologiche della Pista Mattei consentiranno di ipotizzare una funzione operativa analoga a quella dell’Aeroporto di Foggia. Nella prima fase, destinandolo anche a centro strategico della Protezione Civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d’interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso e successivamente allo sviluppo della connettività del trasporto passeggeri e merci, seguendo le linee guida del Piano Strategico Nazionale AAM ( Advanced Air Mobility ) 2021-2030 dell’Enac. Infatti lo stesso ente ha pianificato lo sviluppo del Regional Air Mobility ( RAM) come modello d’integrazione al fine di connettere l’intero territorio nazionale, compreso i territori periferici e critici a livello infrastrutturale. Come si puo’ notare il Sud è sostanzialmente escluso, tranne Foggia, pertanto è necessario candidare proposte concrete ed efficienti come l’integrazione della Pista Mattei nella Rete Aeroportuale della Puglia.



Anche il sistema di trasporto gomma-ferro tra Puglia e Basilicata dovrà essere implementato al fine di completare e sviluppare l’intermodalità e l’efficiente accessibilità del territorio.

Quindi una visione industriale per poter dare un reale impulso ad una occasione storica per il nostro territorio che si potrà concretizzare solo ed esclusivamente se la Regione Basilicata si affida a gestori che hanno in essere un now how , penso alle certificazioni nazionali Enac ed Enav, sostenendo una linea di finanziamento attraverso fondi SIEG nazionali o europei che le regioni ricevono per attività di pubblica utilità: trasporti, sanità, un aiuto per compensare il “ costo dei servizi pubblici”.

Teniamo presente che il “ turismo lucano” in particolar modo Matera e Metapontino per arrivi e presenze nazionali ed internazionali, ha bisogno di servizi ancillari al turismo, facilitatori di connessione sui mercati internazionali, pertanto bisogna sostenere il dinamismo imprenditoriale che negli ultimi trent’anni ha saputo costruire con laboriosità un tessuto economico di qualità e resilienza



