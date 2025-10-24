venerdì, 24 Ottobre , 2025
Con la manovra sottratti 50 mln di euro alla Statale 106 Jonica

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

«Con la nuova Manovra economica, il Governo Meloni taglia le risorse destinate ai grandi cantieri infrastrutturali, rallentando la realizzazione delle metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Un segnale chiaro dell’assenza di una strategia nazionale sulla mobilità, che penalizza tanto le grandi aree metropolitane quanto i territori del Mezzogiorno, da sempre in attesa di opere essenziali come la Statale 106 Jonica, a cui vengono sottratti circa 50 milioni di euro.” E’ quanto rileva in un comunicato stampa il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del del Movimento 5 Stelle, Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa del MoVimento 5 Stelle, Componente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Sistema Bancario, Finanziario e Assicurativo. “Da anni -aggiunge Turco- denunciamo la mancanza di un piano serio per la messa in sicurezza e il completamento della SS 106, arteria vitale per la Puglia, la Basilicata e la Calabria, dove ogni anno si registrano decine di incidenti e vittime. La SS 106 non è una strada qualunque: è la spina dorsale della mobilità ionica; il collegamento naturale tra i porti, le aree industriali e i poli turistici del Sud. Mentre il Governo riduce i fondi per il trasporto pubblico e per le infrastrutture sostenibili, restano ferme opere fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo del Mezzogiorno, segno di una visione miope e squilibrata. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a chiedere risorse certe e tempi definiti per il completamento della Statale 106, a partire dai tratti ancora incompiuti tra Taranto, Policoro e Sibari. Il Sud non può restare la grande incompiuta del Paese, sacrificata tra annunci e tagli di bilancio”.

 

 

