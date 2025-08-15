Con la ”Congiura dei Baroni” Miglionico e il suo castello nel fantastico Medioevo

E in quel progetto promosso dalla Regione Basilicata e da altri soggetti crede molto e ci scommette il sindaco Giulio Traietta, che abbiamo visto nelle vesti di ”operaio” durante l’organizzazione della rievocazione storica della ” Congiura dei Baroni”, affidata alla direzione artistica dell’infaticabile Fabrizio Perrone. Miglionico, pavesata a festa per un evento che coinvolge l’intera comunità, ha dato ancora una volta prova di voler e sapere investire in cultura, nella sua storia e nelle tante e genuine risorse che ha. A cominciare dall’accoglienza, che invita i visitatori a fare un tuffo in un passato fatto di sostenibilità e che ritroviamo nella cartellonistica identitaria come quella che invita gli automobilisti a rallentare perché ”Qui i bambini giocano ancora per strada”. Vero e, a proposito di giochi, gli eventi che hanno fatto ala al Gran corteo storico nella tarda serata del 14 agosto, con Sergio Muniz nel ruolo del Re Ferrante, e Fiorenza Pavese in quello della Regina, hanno lasciato i turisti a bocca aperta. Falconeria, fachiri e mangiafuoco, sbandieratori, suonatori di strumenti del passato come la ghironda, possibilità di affidarsi alle mani di acconciatrici e truccatrici hanno consentito a tanti di entrare nella pagina della storia miglionichese. E paradossalmente, aldilà di quanti si sono voluti impegnare in un duello tra ”cavalieri”, la ”gogna” è stato lo strumento punitivo medievale che ha destato l’attenzione dei visitatori. Testa e mani bloccate tra due assi di legno con l’immancabile selfie da far girare sui social e con tanti saluti da Miglionico. Nel Medioevo le persone messe alla berlina erano poste al pubblico ludibrio dei passanti, che bersagliavano i malcapitati anche con lo sterco…



Dalla gogna ai sapori di un tempo, grazie alla Pro Loco che grazie ai volontari ha preparato un menù vario denominato ” Il Banchetto del re”. Legumi, carni, dolci da acquistare in soldi, convertiti in euro. Il presidente della Pro Loco miglionichese, Francesco Martulano ha aperto le danze…insieme al buongustaio Giuseppe Cotugno presidente della Pro Loco ”Città di Matera, storia, cultura e tradizioni”. Medioevo ai tempi nostri. Ci sta, insieme a un cartellone di eventi estivi davvero vario e interessante. Miglionico è pronta a entrare a pieno titolo nel Fantastico Medioevo https://giornalemio.it/eventi/federico-ii-testimonial-dellidentita-culturale-della-basilicata/. E anche i visitatori hanno avanzato proposte. Ne abbiamo raccolte alcune che giriamo all’Amministrazione comunale. Una, avanzata da una coppia di aretini che abbiamo incontrato alla gelateria Tritto per il noto gelato al gusto di fichi, invita a lasciare le insegne della congiura con stendardi, bandiere eccetera lungo il percorso che dal Castello porta al centro storico. E l’altra la musica…Il silenzio è d’oro ma le note del passato, magari in sottofondo, creano una atmosfera irripetibile. E danno appuntamento all’edizione 2026 della Congiura, con l’itinerario del Fantastico Medioevo. Miglionico c’è e vuole fare la sua parte. Re Ferrante dal suo Castello acconsente..



Congiura dei Baroni a Miglionico(MT)



Sergio Muniz nei panni di Re Ferrante

L’evento rievocativo della storia identitaria della comunità di Miglionico ha preso il via lo scorso 11 agosto con la lectio magistralis del Prof.Giampaolo D’Andrea. E oggi si svolge il momento conclusivo con l’arrivo di Re Ferrante, interpretato dall’attore Sergio Muniz, accompagnato dalla moglie Giovanna e dal figliastro, il Duca Alfonso di Calabria, per incontrare i Baroni e trattare con loro la pace nel settembre del 1485.

Il racconto teatrale, curato da Giuseppe Ranoia, nei panni di Girolamo San Severino, porta turisti e residenti in un viaggio senza tempo per seguire la linea temporale di quanto accaduto.

Tutto il centro storico è parte di questa ricostruzione a cominciare dall’arrivo dei visitatori accolti nel castello dai tenutari in costume. Durante la giornata si svolgono giostre di cavalieri, mercatini medievali, prove d’armi e giochi, mentre il centro antico è colorato da figuranti e attività commerciali allestite a tema che propongono prodotti e pietanze elaborate dalla tradizione medievale.

Un ricco corteo storico accoglie l’arrivo dei regnanti che conclude la rappresentazione del convivio dei Baroni.

La 14 esima edizione dell’evento, parte del patrimonio intangibile della regione basilicata, guarda con interesse al progetto Fantastico medioevo e cerca ogni anno di rinnovarsi e costruire quanta più partecipazione cittadina possibile.

ALCUNI MOMENTI DELLA CONGIURA

