giovedì, 12 Marzo , 2026
Con la App del Leone Murgiano il tour per Altamura

Franco Martina
Di Franco Martina

Al passo con i tempi per consentire a quanti intendono conoscere e poi raggiungere Altamura,alla scoperte di beni storici e artistici di rilievo, di poterlo fare utilizzando una Applicazione (Amuseap) . A renderlo noto l’Associazione ”Leone Murgiano”. Basta inquadrare il Qr code e il tour plurilingue con due itinerari, tra palazzi, fregi di antiche casate, che sono tanta parte della storia della città murgiana, come riporta la breve ma efficace nota esplicativa redata dal giornalista e scrittore Giovanni Mercadante, presidente di un sodalizio che promuove con interessanti iniziative identità e memorie del territorio. Che aspettate? Altamura a portata di click!
